31.05.2026 11:38 Besamungswart auf dem Moritzburger Landesgestüt: Er hilft der Pferdeliebe auf die Sprünge

Das Sächsische Landesgestüt ist eines der Aushängeschilder im Besitz des Freistaats. 85 Zuchthengste können hier unter besten Bedingungen leben und trainieren.

Von Jakob Anders

Moritzburg - Das Sächsische Landesgestüt ist eines der Aushängeschilder im Besitz des Freistaats. 85 Zuchthengste, die in den barocken Ställen an der Schloßallee "residieren", können hier unter besten Bedingungen leben und trainieren. Das Geld verdient das Land Sachsen dabei auch mit der Zucht - und die findet nicht immer auf natürlichem Wege statt. Gerade jetzt wieder werden die Hengste mächtig in die Irre geführt.

Damit die Entnahme der Samen-Proben reibungslos klappt, trainiert Falk Schütze (55) vorher mit den Hengsten das Aufspringen auf den Bock. © Norbert Neumann Ortstermin in der "Deckstation". Die ist hinter den Ställen an der August-Bebel-Straße gelegen, eine von insgesamt zehn Deckstationen des Landesgestüts in Thüringen und Sachsen. Während der aktuellen Hauptsaison von Mitte Februar bis Mitte August ist Besamungswart Falk Schütze (55) sieben Tage die Woche bei der Arbeit, immer abrufbar, falls ein Züchter eine Probe bestellt. Seit 15 Jahren sorgt er dafür, dass die nächsten Generationen der Pferde-Elite unter EU-Standards gesichert werden. Samenproben von bis zu 20 Hengsten werden dazu täglich entnommen. Ehe der süddeutsche Prämienhengst Lausitzer von Lahnstein (13) an der Reihe ist, präpariert Schütze das entscheidende Werkzeug zur Entnahme von Hengstsamen-Proben: die Plastikvagina "Modell Colorado". Diese wird mit Folie ausgelegt und mit Vaseline bestrichen, zudem mit Wasser auf die Pferdekörper-Temperatur von 37,5 bis 38 Grad gebracht. Zuletzt schraubt Schütze die Auffangflasche an das lustfördernde Instrument. Sachsen Erste Parkanlagen gesperrt: Gefräßige Raupen spinnen Sachsen zu Dann wird zunächst "Animier-Dame Adele" (20) in den Stall geführt, "damit er etwas zu schnuppern hat und Lust bekommt". Kurze Zeit später blickt Hengst Lausitzer schnaubend hinein, wird vom Betreuer beruhigt und getätschelt. Hufescharrend und mit gekrümmtem Hals springt der Hengst schließlich auf den Bock im Zentrum des Stalls, auch "Phantom" genannt.

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Die erfahrene "Animier-Dame Adele" (20) wird in den Stall geführt. © Norbert Neumann

600 Euro pro Portion Zuchthengst-Sperma

Nachdem "Lausitzer" auf den Bock gesprungen ist, geht der Besamungswart mit der präparierten Plastikvagina an die Arbeit. © Norbert Neumann Zeitgleich tritt Falk Schütze mit Helm von der Seite an den Hengst heran, greift zu und stülpt ihm "Colorado" übers Glied: "Sie soll sich angenehm anfühlen und der Hengst darf sich nicht verletzen", erklärt Schütze. Keine zwanzig Sekunden später ist der Spaß vorbei. Lausitzer wird sichtlich entspannter wieder in den Stall gebracht, ebenso Adele. Der Besamungswart präsentiert 25 Milliliter Zuchthengst-Sperma zu 600 Euro die Portion. Schütze machte vor rund 40 Jahren seine Lehre zum Pferdewirt auf dem Moritzburger Landgestüt, spezialisierte sich dann zum Besamungswart und sagt stolz: "Mein Lehrbetrieb wurde mein Arbeitgeber - und ist es immer geblieben." Im Labor herrschen EU-Richtlinien. Der Samen wird hier zunächst händisch von Dreckpartikeln gefiltert, "wobei jeder Tropfen zählt". Anschließend wird die Dichte mit einem Fotometer gemessen und die Vorwärtsbeweglichkeit der Samenzellen kontrolliert. Sachsen Fünf Dinge, die es ohne Sachsen wohl nicht gäbe Eine zugeführte Nährlösung soll die Samenzellen mit Energie versorgen.

Vom Azubi bis zum Chef-Besamer: Der erfahrene Falk Schütze kontrolliert die Qualität der Probe mit dem Auge. © Norbert Neumann

Pferdesamen wird unter dem Mikroskop kontrolliert

Unter dem Mikroskop wird die Beweglichkeit der Samenzellen kontrolliert und werden die Werte kontrolliert. © Norbert Neumann Zwölf Minuten lang wird der kostbare Stoff bei 1500 bis 1600 Umdrehungen in die Zentrifuge gelegt, um die Samenzellen von Schleim zu trennen. Mit Spritzen aufgezogen, erneut mit frischer Nährlösung versehen und noch mal in einem Rüttelgerät "hochgespült", folgt die Endkontrolle unter dem Mikroskop: "Ich untersuche, ob genügend vorwärtsbewegliche Samen vorhanden sind, und das hier sieht sehr gut aus", urteilt der Fachmann. Die gemessenen Werte jeder Samenprobe von jedem Hengst werden festgehalten. Die Protokolle werden zehn Jahre lang aufbewahrt. "Es finden regelmäßige, unangekündigte Kontrollen statt." Sollte der Züchter nicht selbst mit der Stute erscheinen, wird der Frisch-Samen versendet, muss allerdings bei ordentlicher Kühlung spätestens innerhalb von drei Tagen in der Stute sein. Die sächsische Gestütsverwaltung versorgt dabei Züchter deutschland- und europaweit: "Tiefgefriersamen eines Hannoveraners ging auch schon mal an einen Züchter in Namibia."

Landgestüt Moritzburg: Ein Gestüt mit Geschichte

Vogelperspektive auf den historischen Innenhof des Landgestüts Moritzburg, Herberge für 85 Zuchthengste. © picture alliance/dpa Das Landgestüt Moritzburg hat seinen Ursprung als königliches Prestige-Projekt, das sich August der Starke gegönnt hat. 1733 ließ er die barocken Stallanlagen für seine Jagdpferde errichten. Nach den Napoleonischen Kriegen brauchte Sachsen dringend Arbeitspferde für Landwirtschaft und Militär. König Anton von Sachsen stationierte deshalb 1828 staatliche Deckhengste in Moritzburg, was die Geburtsstunde des Landgestüts als Zuchtstation markiert. Bauern konnten fortan ihre Stuten mit leistungsfähigen Zuchthengsten decken lassen. Nach der Wende übernahm der Freistaat Sachsen das Landgestüt Moritzburg und das Hauptgestüt Graditz. Seit 2004 wird die Einrichtung als staatlicher Wirtschaftsbetrieb geführt. Die Zusammenarbeit mit Thüringen entstand nach der Schließung des dortigen Landgestüts in den 1960er-Jahren. Moritzburg übernahm daraufhin auch Aufgaben für die Thüringer Pferdezucht. Bis heute arbeiten beide Länder mit ähnlichen Zuchtzielen eng zusammen.

Ein Gestütswärter präsentiert einen Sächsisch-Thüringischen Schweren Warmbluthengst. © picture alliance/dpa

Decktaxe ist bei Reitpferden am höchsten

Die traditionellen Moritzburger Hengstparaden sind für Züchter und Pferdeliebaher gleichermaßen ein Highlight. © picture alliance/dpa Aktuell sind 85 Hengste im aktiven Zuchteinsatz, die sich wiederum in sechs Rassen unterteilen: Vollblut, Deutsches Reitpferd, Sächsisch-Thüringisches Schweres Warmblut, Rheinisch-Deutsches Kaltblut, Haflinger und Deutsches Reitpony. Hengste der Reitpferderassen seien am meisten gefragt. Sie werden klassisch im Sport- und Freizeitreiten eingesetzt, erklärt Landstallmeisterin Kati Schöpke (45): "Ihr Marktwert ist in der Regel höher als bei unseren anderen Rassen, daher ist auch die Decktaxe höher." Der Züchter könne dafür wiederum sein Reitpferdefohlen zu einem höheren Preis vermarkten. Die Decktaxe reicht von 200 bis 600 Euro.

Die Chefin der edlen "Männer-WG" in Moritzburg ist Kati Schöpke (45), Landstallmeisterin und Leiterin des Landgestüts. © picture alliance/dpa