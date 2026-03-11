Taiwan-Kontakte werden intensiviert
Dresden - Die Wirtschaftsförderung Sachsen (WFS) knüpft ihre Bande nach Taiwan noch enger.
Ab sofort unterstützt die Deutsche Außenhandelskammer (AHK) vor Ort als Beauftragte der WFS sächsische Projekte und Maßnahmen.
"Taiwan ist für Sachsen wirtschaftlich ein Schlüsselpartner und in zentralen Zukunftsindustrien – insbesondere Halbleiter, Elektronik und Präzisionsfertigung – weltweit führend. Damit knüpft es unmittelbar an die sächsischen Stärken an", erklärt Wirtschaftsminister Dirk Panter (51, SPD).
WFS-Geschäftsführer Thomas Horn verspricht sich vom neuen Partner AHK eine effektivere Unterstützung sächsischer Unternehmen in Taiwan sowie eine gezieltere Akquise von potenziellen Investoren.
Horn: "Damit haben wir auch die Chance, Sachsen als Ökosystem und Hub für taiwanische Unternehmen in Europa weiter zu etablieren."
Sachsen und Taiwan wollen wirtschaftliche Beziehungen intensivieren
Im 3. Quartal 2025 lag Taiwan mit 1,37 Mrd. Euro auf Platz 9 bei sächsischen Ausfuhren. Im Vergleich zum Vorjahr stiegen die Exporte um 20 Prozent.
Sachsen exportiert vor allem elektrotechnische Produkte, Fahrzeugkomponenten sowie chemische Vorerzeugnisse. Bei den Importen rangiert Taiwan auf Platz zwölf.
