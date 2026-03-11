Taiwan-Kontakte werden intensiviert

Dresden - Die Wirtschaftsförderung Sachsen (WFS) knüpft ihre Bande nach Taiwan noch enger.

In Taipeh auf der Halbleitermesse Semicon machten Frank Bösenberg (l.) vom Silicon Saxony e.V., Wirtschaftsminister Dirk Panter (M.) und WFS-Chef Thomas Horn Werbung für den Standort Sachsen. © dpa/Yu-Tzu Chiu

Ab sofort unterstützt die Deutsche Außenhandelskammer (AHK) vor Ort als Beauftragte der WFS sächsische Projekte und Maßnahmen.

"Taiwan ist für Sachsen wirtschaftlich ein Schlüsselpartner und in zentralen Zukunftsindustrien – insbesondere Halbleiter, Elektronik und Präzisionsfertigung – weltweit führend. Damit knüpft es unmittelbar an die sächsischen Stärken an", erklärt Wirtschaftsminister Dirk Panter (51, SPD).

WFS-Geschäftsführer Thomas Horn verspricht sich vom neuen Partner AHK eine effektivere Unterstützung sächsischer Unternehmen in Taiwan sowie eine gezieltere Akquise von potenziellen Investoren.

Horn: "Damit haben wir auch die Chance, Sachsen als Ökosystem und Hub für taiwanische Unternehmen in Europa weiter zu etablieren."