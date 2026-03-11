Linken-Politikerin Schaper hilft in Vietnam

Hanoi - Die Fraktionsvorsitzende der Linken im Sächsischen Landtag hat ihre Koffer gepackt, um bei einem Hilfseinsatz in Vietnam in ihrem alten Beruf zu arbeiten.

Erkannt? Susanne Schaper (48, Linke) mit einem kleinen Patienten in Vietnam. © privat

Susanne Schaper (48) unterstützt als Krankenschwester ein Ärzteteam, das derzeit Kinder mit der sogenannten Lippen-Kiefer-Gaumen-Spalte oder anderen Fehlbildungen in einer Klinik in der Küstenstadt Quy Nhon operiert.

Für die Chemnitzerin ist es nicht der erste Hilfseinsatz.

Bereits seit mehreren Jahren engagiert sie sich im Verein Deviemed, einer Vereinigung von deutschen und vietnamesischen Mund-, Kiefer- und Gesichts-Chirurgen, Anästhesisten, Hals-Nasen-Ohren-Ärzten, Kieferorthopäden, Sprachtherapeuten, Schwestern und Pflegern.