Linken-Politikerin Schaper hilft in Vietnam
Hanoi - Die Fraktionsvorsitzende der Linken im Sächsischen Landtag hat ihre Koffer gepackt, um bei einem Hilfseinsatz in Vietnam in ihrem alten Beruf zu arbeiten.
Susanne Schaper (48) unterstützt als Krankenschwester ein Ärzteteam, das derzeit Kinder mit der sogenannten Lippen-Kiefer-Gaumen-Spalte oder anderen Fehlbildungen in einer Klinik in der Küstenstadt Quy Nhon operiert.
Für die Chemnitzerin ist es nicht der erste Hilfseinsatz.
Bereits seit mehreren Jahren engagiert sie sich im Verein Deviemed, einer Vereinigung von deutschen und vietnamesischen Mund-, Kiefer- und Gesichts-Chirurgen, Anästhesisten, Hals-Nasen-Ohren-Ärzten, Kieferorthopäden, Sprachtherapeuten, Schwestern und Pflegern.
Die Fehlbildung einer Lippen-Kiefer-Gaumen-Spalte ist in Vietnam weit verbreitet, unter anderem weil die US-Truppen im Vietnamkrieg das chemische Entlaubungsmittel Agent Orange großflächig eingesetzt haben.
Das schädigt bis heute das Erbgut.
