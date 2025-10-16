Chemnitz - Pendler müssen jetzt stark sein! Auf der Bahnstrecke zwischen Chemnitz und Zwickau wird's ab Montag ungemütlich: Die Deutsche Bahn erneuert bis zum 5. Dezember Gleisschwellen - mit spürbaren Folgen.

Auf der Bahnstrecke zwischen Chemnitz und Zwickau wird’s ab Montag ungemütlich. © Ralph Kunz

Zwischen Chemnitz Hauptbahnhof und Wüstenbrand ist stellenweise nur ein Gleis frei. Die Folge: Verspätungen, geänderte Abfahrten und Ausfälle.

Beim RE 3 wird's laut Mitteldeutscher Regionalbahn (MRB) richtig kompliziert: Alle zwei Stunden fahren die Züge anders als gewohnt - je nachdem, ob’s eine gerade oder ungerade Stunde ist.

Noch ärgerlicher: Bei der RB 30 entfällt der Halt in Chemnitz-Siegmar, und das ebenfalls im 2-Stunden-Takt! Wer dort zusteigen will, muss auf die CVAG-Buslinie 41 ausweichen.