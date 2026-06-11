Fassungslosigkeit vor sächsischem Volksfest: Wieso hat niemand diesen Diebstahl bemerkt?

Krostitz - Ein 5,5 x 3,5 Meter langes Banner an einer Alu-Konstruktion hat am Rodelberg an der B2 in Krostitz auf das anstehende Volksfest "Das Krostitzer Treiben 2026" hingewiesen. Über Nacht wurde es einfach geklaut. Die Veranstalter stehen vor einem Rätsel.

So sah das Banner aus, als es noch stand. © privat

Denn das Kuriose ist, dass die Konstruktion 350 Kilogramm wiegt und nicht einfach mal so mitgenommen werden kann.

"Beim Auf- und Abbau ist es sehr, sehr laut, da 120 Stahlbolzen mit dem Hammer geschlagen werden müssen, das hört man nachts meilenweit", sagte Sebastian Krabbes, Projektleiter "Krostitzer Treiben", gegenüber TAG24.

Wer auch immer die Konstruktion abgebaut hat, konnte auch nicht allein handeln. Laut Krabbes seien einige Leute dafür notwendig, denn insgesamt besteht das seltene Traversenmodell aus 30 Einzelteilen.

Für die Veranstalter ist der finanzielle Verlust hoch, denn der Aufbau war nur gemietet. Laut eigenen Angaben liegt der Schaden im mittleren vierstelligen Bereich.

Die Polizei hat die Anzeige aufgenommen und ermittelt nun. Polizeisprecher Tom Erik Richter bestätigte auf Anfrage, dass das Banner zwischen dem 5. Juni um 21 Uhr und dem 7. Juni um 9 Uhr gestohlen worden ist.

Dank eines Aufrufs bei Instagram, können die Veranstalter den Tatzeitraum weiter eingrenzen. Demnach wurde die Konstruktion in der Nacht von Samstag auf Sonntag (vom 6. auf den 7. Juni) zwischen 1 Uhr und 2 Uhr nachts abgebaut. Wieso niemand etwas mitbekommen haben möchte, ist aber unklar.