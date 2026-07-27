Zu laut! Fast neues Windrad wird jetzt wieder abgebaut

Oberwiera - Nach massiven Anwohnerbeschwerden wird ein Windrad in Oberwiera (Landkreis Zwickau ) nach nur zweieinhalb Jahren abgerissen . Die drei Rotorblätter sind bereits demontiert und per Kran zu Boden gebracht. Nun steht nur noch der knapp 170 Meter hohe Turm samt Maschinenhaus.

Bürgermeister Holger Quellmalz (58, CDU) will kein anderes Windrad haben. © Andreas Hummel/dpa

Das zehn Millionen Euro teure Windrad war Ende 2023 in Betrieb gegangen und galt damals als höchste Windkraftanlage Sachsens. Doch schon kurz darauf häuften sich Beschwerden von Anwohnern wegen störenden Lärms. Sie beklagten einen permanenten Brummton, den sie mit Turbinengeräuschen von Flugzeugen verglichen.

Ein Wechsel des Getriebes brachte keine Besserung. Der Betreiber hat daraufhin mit Hersteller Vestas einen Rückbau vereinbart. Zu den Kosten dafür machen sie keine Angaben.

Der Fall in Oberwiera gilt als einmalig in Deutschland. Dem Branchenverband BWE sind nach eigener Auskunft keine Fälle bekannt, in denen ein Windrad aus diesem Grund komplett zurückgebaut wurde. Doch auch andernorts wird von ähnlichen Problemen berichtet, so in der Stadt Uhingen in Baden-Württemberg.