Ehrgeizige Pläne in Sachsen: Autonome Busse sollen ab 2030 in den Regelbetrieb

Dresden - Beim Elektroauto geriet Deutschland international ins Hintertreffen. Nun beginnt mit dem autonomen Fahren der nächste automobile Umbruch. Sachsen will dabei eine Vorreiterrolle einnehmen und bis 2030 fahrerlose Busse im Nahverkehr in den Regelbetrieb einführen.

Ein Volkswagen ID.5 des Berliner Unternehmens IAV fährt im Rahmen einer Präsentation zu einem Projekt zum autonomen Fahren im Öffentlichen Personennahverkehr im sächsischen Dorfhain über einen Parkplatz. © Robert Michael/dpa

Die Transformation der Automobilindustrie ist für Sachsen längst Realität. Während Hersteller und Zulieferer den Wandel zur Elektromobilität bewältigen müssen und Standorte wie das Volkswagen-Werk in Zwickau unter Druck geraten sind, rückt bereits die nächste Schlüsseltechnologie in den Fokus: autonomes Fahren.

Politik, Wissenschaft und Unternehmen verbinden damit die Hoffnung, neue Wertschöpfung im Freistaat aufzubauen.

Dafür unterzeichneten im Frühjahr 19 Partner aus Wirtschaft, Wissenschaft, Kommunen und Politik eine gemeinsame Absichtserklärung. Deren ehrgeiziges Ziel: autonome Fahrzeuge bis 2030 im öffentlichen Nahverkehr in den Regelbetrieb bringen.

Seit Jahren fördert der Freistaat nach Angaben des Wirtschaftsministeriums Forschungs- und Pilotprojekte. An der Technischen Universität Dresden entsteht im Smart Mobility Lab in Schwarzkollm eine Versuchshalle für autonome Systeme.