Baumfällungen für Bad Schandauer Behelfsbrücke
Bad Schandau - Freitag beginnen an der B 172 die Baumfällungen für Behelfsbrücken in Bad Schandau.
Sie werden notwendig, um die künftigen Widerlager und die zugehörigen Anbindungen an den vorhandenen Straßenbestand sowohl für die Behelfsbrücke über die Bahnanlagen als auch für die geplante Behelfsbrücke über die Elbe herstellen zu können.
Insgesamt sollen auf beiden Seiten der Elbe auf zehn Flächen unterschiedlicher Größe 83 Bäume sowie Strauchbewuchs auf rund 3500 Quadratmetern entfernt werden.
Die Arbeiten sollen bis zum 2. Februar vollständig abgeschlossen sein.
Die Kosten für diese Vorleistungen (rund 30.000 Euro) trägt die Bundesrepublik Deutschland als Straßenbaulastträger.
