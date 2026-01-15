Baumfällungen für Bad Schandauer Behelfsbrücke

Bad Schandau - Freitag beginnen an der B 172 die Baumfällungen für Behelfsbrücken in Bad Schandau .

Blick auf die Elbbrücke Bad Schandau. Die Fällarbeiten für die Behelfsbrücken werden in vier Bereichen durchgeführt. Jeweils entsprechend wird der Verkehr geführt werden. © Marko Förster

Sie werden notwendig, um die künftigen Widerlager und die zugehörigen Anbindungen an den vorhandenen Straßenbestand sowohl für die Behelfsbrücke über die Bahnanlagen als auch für die geplante Behelfsbrücke über die Elbe herstellen zu können.



Insgesamt sollen auf beiden Seiten der Elbe auf zehn Flächen unterschiedlicher Größe 83 Bäume sowie Strauchbewuchs auf rund 3500 Quadratmetern entfernt werden.