Neues Klinik-Netzwerk will Long-Covid-Patienten helfen

Dresden - Geruchsverlust, nervliche Überlastung oder anhaltende Atemnot: Das sind nur einige der Symptome von Long Covid. Am Freitag wurde an der Dresdner Uniklinik der Zusammenschluss von bundesweit 65 Kliniken gefeiert, die vor allem Kindern und Jugendlichen helfen können, schneller gesund zu werden.

Nicole Töpfner (v.l.), Projektleiterin "PEDNET-LC" am Uniklinikum, in der Mitte Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (46, CDU, v.) und Sachsens Sozialministerin Petra Köpping (67, SPD). © picture alliance/dpa

Nachdem Corona eingedämmt war, gründete sich das Netzwerk bereits Anfang 2025, um vielschichtige Folgeerscheinungen von Infektionen zu therapieren.

"Wir haben jeden Morgen digitale Meetings mit den Kollegen in der gesamten Bundesrepublik", berichtet Nicole Töpfner, Oberärztin der Pädiatrischen Infektiologie und stellvertretende Projektleiterin.

Oftmals würden Symptome von Long Covid dabei im engsten Umfeld verkannt.

Statt Verständnis und Akzeptanz folgen häufig Ignoranz und Stigmatisierung: "Kinder und Jugendliche haben Schmerzen oder müssen lange ausruhen. Das wird nicht immer richtig gelesen."