Tarifeinigung zwischen GDL und Mitteldeutscher Regiobahn: So sieht das Ergebnis aus
Sachsen - In den Tarifverhandlungen zwischen der Mitteldeutschen Regiobahn (MRB) und der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) wurde eine Einigung erzielt.
Laut Gewerkschaft wurde eine Erhöhung der Entgelte und Zulagen ab Oktober um 2,5 Prozent sowie die Einführung einer weiteren Erfahrungsstufe vereinbart.
Außerdem gibt es künftig 600 Euro Urlaubsgeld für die rund 400 Mitarbeiter.
Ab Dezember 2027 kommen dann noch einmal 2,5 Prozent für Entgelte und Zulagen hinzu.
Die Vergütung der Auszubildenden soll stufenweise bis auf das Niveau der Azubi-Vergütung bei der Deutschen Bahn angehoben werden. Die Laufzeit betrage zwei Jahre, beginnend im März.
Titelfoto: Martin Schutt/dpa