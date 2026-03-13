Tarifeinigung zwischen GDL und Mitteldeutscher Regiobahn: So sieht das Ergebnis aus

Sachsen - In den Tarifverhandlungen zwischen der Mitteldeutschen Regiobahn (MRB) und der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) wurde eine Einigung erzielt.

Die GDL hat mal wieder geliefert. © Martin Schutt/dpa

Laut Gewerkschaft wurde eine Erhöhung der Entgelte und Zulagen ab Oktober um 2,5 Prozent sowie die Einführung einer weiteren Erfahrungsstufe vereinbart.

Außerdem gibt es künftig 600 Euro Urlaubsgeld für die rund 400 Mitarbeiter.

Ab Dezember 2027 kommen dann noch einmal 2,5 Prozent für Entgelte und Zulagen hinzu.