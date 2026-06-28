Bausommercamp in Sachsen: Urlaub aufm Bau und dabei Gutes tun

Waldenburg - Wer im Urlaub lernen will, wie früher mit Lehm und Holz gebaut wurde - und nebenbei ein soziales Projekt unterstützen möchte -, ist im Bausommercamp im Sophiengrund von Waldenburg (Landkreis Zwickau ) an der richtigen Adresse.

Der Verein baut im Sophiengrund seinen dritten Standort für die inklusive Betreuung von Menschen mit geistigen, körperlichen und psychischen Behinderungen oder Krankheiten.

"Teilnehmer erfahren von Handwerkern, wie mit Händen und Füßen Lehm angemischt wird. Sie können sich am Auftragen von Lehmputz versuchen oder Lehmziegel formen und zum Trocknen aufstapeln. Außerdem sollen unter Anleitung unseres Zimmermanns ein Fahrradunterstand und ein Brunnenhäuschen aus Holz entstehen", zählt Jessica Kretschmer (36) vom Verein Heilpädagogisch-Künstlerisches Therapeutikum Chemnitz auf.

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Christian Barsch (22, v.l.), Timon Schubert (20) und Jana Mertens (42) packen am Kunsttherapeutischen Kur- und Seminarhaus Sophiengrund kräftig an. © Kristin Schmidt

Auf dem idyllischen Gelände inmitten denkmalgeschützter Fachwerkhäuser schlagen die Bau-Urlauber ab dem 5. Juli für eine Woche ihre Zelte auf.

Es gibt Dusche, WC und gemeinschaftliche Verpflegung aus der vereinseigenen Bio-Landwirtschaft.

Der Tag startet nach einem gemeinsamen Frühstück gegen 9 Uhr und klingt abends am Lagerfeuer aus. Wer schon nach dem Mittag genug vom Bauen hat, kann im Wäldchen entspannen, an kreativen Kursen teilnehmen oder in der Mulde baden gehen.

"Die Teilnahme kostet nichts, über eine Spende für den Verein freuen wir uns", so Kretschmer. Letzte Plätze im Bausommercamp werden noch vergeben. Infos findet Ihr unter luisenhof-gemeinschaft.de/veranstaltung/bausommercamp-2026/.