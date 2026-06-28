Sachsens größte Trinkwassertalsperre feiert rundes Jubiläum

Eibenstock - Sachsens größte Trinkwassertalsperre feiert runden Geburtstag: Das "Riesenfass von Eibenstock" wird 40. In Betrieb ist die Talsperre allerdings schon einige Jahre zuvor gegangen.

Blick auf die Staumauer und die Anlagen der Talsperre Eibenstock. (Archivfoto) © Ralph Kunz

Eigentlich beginnt die Geschichte der Talsperre schon in den 1950er-Jahren, genauer gesagt 1954. Damals gab es ein verheerendes Hochwasser in Zwickau. Danach wurde die Talsperre Eibenstock als Brauchwassertalsperre und zum Schutz vor Hochwasser geplant.

14 Jahre später änderten sich die Pläne. 1968 kam es im Großraum Karl-Marx-Stadt (Chemnitz) und Zwickau zu Problemen bei der Trinkwasserversorgung. Deshalb wurde der Stausee als Trinkwassertalsperre geplant.

Die Bauarbeiten fanden von 1974 bis 1987 statt. Bereits im März 1981 fand der erste Probestau statt, sodass schon ein Jahr später Trinkwasser in das Fernwassernetz eingespeist werden konnte. Die offizielle Eröffnung war im Juni 1986.

Die Talsperre weist beachtliche Dimensionen auf, weswegen sie von den Einheimischen auch liebevoll als "Riesenfass von Eibenstock" betitelt wird.

Bei Vollstau hat die Talsperre eine Wasserfläche von 3,7 Quadratkilometern und ein Fassungsvermögen von unglaublichen 84 Millionen Kubikmetern.