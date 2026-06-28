Schüler machen Bahnunterführung in Radebeul bunt - und das ganz legal!

Radebeul - Pünktlich zum Beginn der Sommerferien erstrahlt die Bahnunterführung an der Straße des Friedens in Radebeul in neuem Glanz. Im Rahmen eines Kunstprojekts gestalteten 15 Schüler der 7b von der Oberschule Radebeul-Mitte die Wände des Tunnels neu - und zwar ganz legal!

Superstolz: Mia (14), Amelie (13) und Emilia (13, v.l.) freuen sich, etwas in ihrer Heimatstadt geschaffen zu haben. © Petra Hornig

Seit Februar bereiteten sich die Schüler gemeinsam mit Kunstlehrerin Anne Pietsch auf das Projekt vor. Jeder der Schüler konnte einen Vorschlag einbringen.

Am Ende fiel die Entscheidung auf den Entwurf von Emilia (13) und wurde dann von der ganzen Gruppe weiterentwickelt. In Teamarbeit brachten sie das blumige Motiv mit dem Titel "Blick ins Grüne" innerhalb von fünf Tagen an die Wände.

Zusammen mit Graffiti-Künstler Carsten Langner wurden Pflanzenranken und Blumen gemalt, kleine Tierschablonen geschnitten und mit Farbe gesprüht. "Es war ein einmaliges Erlebnis", berichtet Amelie (13) begeistert von ihrem Projekt.

"Wir sind unglaublich stolz auf das, was die kreativen Jugendlichen hier geschaffen haben", schwärmt der Zweite Radebeuler Bürgermeister Silvio Kockentiedt (44, CDU).