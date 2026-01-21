Es kann weitergehen! Deutsch-Sorbisches Volkstheater in Bautzen hat wieder geöffnet

Vorhang auf! Nachdem sich 6000 Liter Wasser über Bühne und weitere Räume ergossen hatten, nimmt das Volkstheater Bautzen seinen Betrieb wieder auf.

Von Thomas Staudt

Bautzen - Vorhang auf! Rund zehn Tage, nachdem sich 6000 Liter Wasser über Bühne, Orchestergraben und weitere Räume ergossen hatten (TAG24 berichtete), nimmt das Deutsch-Sorbische Volkstheater Bautzen seinen Betrieb wieder auf.

Die Hauptbühne ist weitgehend wiederhergestellt.  © Deutsch Sorbisches Volkstheater in Bautzen Intendant

Am Freitag steht ab 19.30 Uhr regulär das Musical "Anatevka" auf dem Spielplan.

Die Betriebssicherheit der technischen Anlagen für die Hauptbühne sei weitestgehend wiederhergestellt, zahlreiche Reparaturen abgeschlossen, sagte Intendant Lutz Hillmann (66).

"Die Kollegen sowie die beteiligten Fachfirmen haben Enormes geleistet." Teilweise werde aber noch mit Provisorien gearbeitet.

Das gesamte Ausmaß des Schadens ist nach wie vor unklar. Teure Scheinwerferanlagen seien beschädigt worden und in der Reparatur, sagte eine Theatersprecherin.

6000 Liter Wasser ergossen sich bei der Havarie vergangene Woche über Bühne und Orchestergraben des Deutsch-Sorbischen Volkstheaters Bautzen.  © Deutsch-Sorbisches Volkstheater

Offen sei weiterhin, ob der gesamte Bühnenboden aufgrund von Wellenbildung getauscht werden muss. "Momentan gehen wir von einer sechsstelligen Schadenssumme aus." Genaueres müssten Gutachten ergeben.

