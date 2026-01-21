Es kann weitergehen! Deutsch-Sorbisches Volkstheater in Bautzen hat wieder geöffnet
Bautzen - Vorhang auf! Rund zehn Tage, nachdem sich 6000 Liter Wasser über Bühne, Orchestergraben und weitere Räume ergossen hatten (TAG24 berichtete), nimmt das Deutsch-Sorbische Volkstheater Bautzen seinen Betrieb wieder auf.
Am Freitag steht ab 19.30 Uhr regulär das Musical "Anatevka" auf dem Spielplan.
Die Betriebssicherheit der technischen Anlagen für die Hauptbühne sei weitestgehend wiederhergestellt, zahlreiche Reparaturen abgeschlossen, sagte Intendant Lutz Hillmann (66).
"Die Kollegen sowie die beteiligten Fachfirmen haben Enormes geleistet." Teilweise werde aber noch mit Provisorien gearbeitet.
Das gesamte Ausmaß des Schadens ist nach wie vor unklar. Teure Scheinwerferanlagen seien beschädigt worden und in der Reparatur, sagte eine Theatersprecherin.
Offen sei weiterhin, ob der gesamte Bühnenboden aufgrund von Wellenbildung getauscht werden muss. "Momentan gehen wir von einer sechsstelligen Schadenssumme aus." Genaueres müssten Gutachten ergeben.
Titelfoto: Fotomontage/Deutsch Sorbisches Volkstheater in Bautzen Intendant/Deutsch-Sorbisches Volkstheater