Es kann weitergehen! Deutsch-Sorbisches Volkstheater in Bautzen hat wieder geöffnet

Bautzen - Vorhang auf! Rund zehn Tage, nachdem sich 6000 Liter Wasser über Bühne, Orchestergraben und weitere Räume ergossen hatten ( TAG24 berichtete ), nimmt das Deutsch-Sorbische Volkstheater Bautzen seinen Betrieb wieder auf.

Die Hauptbühne ist weitgehend wiederhergestellt. © Deutsch Sorbisches Volkstheater in Bautzen Intendant

Am Freitag steht ab 19.30 Uhr regulär das Musical "Anatevka" auf dem Spielplan.

Die Betriebssicherheit der technischen Anlagen für die Hauptbühne sei weitestgehend wiederhergestellt, zahlreiche Reparaturen abgeschlossen, sagte Intendant Lutz Hillmann (66).

"Die Kollegen sowie die beteiligten Fachfirmen haben Enormes geleistet." Teilweise werde aber noch mit Provisorien gearbeitet.

Das gesamte Ausmaß des Schadens ist nach wie vor unklar. Teure Scheinwerferanlagen seien beschädigt worden und in der Reparatur, sagte eine Theatersprecherin.