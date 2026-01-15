Massive Wasserschäden in sächsischem Volkstheater: Alle Vorstellungen abgesagt
Bautzen - Gravierender Zwischenfall im Deutsch-Sorbischen Volkstheater Bautzen! Bei Wartungsarbeiten ist am Mittwoch die Sprühflutanlage des Großen Hauses ausgelöst worden. Rund 6000 Liter Wasser ergossen sich daraufhin über die Hauptbühne.
Es dauerte wenige Minuten, bis Techniker die Flut unterbrechen konnten, erklärte die Spielstätte in den sozialen Netzwerken. Umgehend hätten Mitarbeiter der Technik versucht, das Wasser auf und unter der Bühne zu beseitigen.
"Die Feuerwehr unterstützte mit Pumpen und verschiedene Firmen stellten sofort Trocknungsgeräte zur Verfügung", heißt es.
Sowohl Bühne und Orchestergraben als auch Unterbühne und Nebenräume seien betroffen. Nass gewordene Scheinwerfer an Decke und Hebevorrichtungen müssten nun auf Funktionstüchtigkeit überprüft werden.
"Schäden an Bühnentechnik und Einbauten werden derzeit erfasst. Ob der Holz-Bühnenboden ausgetauscht werden muss, ist zum derzeitigen Stand unklar", so die Verantwortlichen. Auch das finanzielle Ausmaß könne noch nicht abgeschätzt werden. "Der Landkreis Bautzen als Träger und die zuständigen Versicherungen sind sofort informiert worden."
Sämtliche Vorstellungen auf der Hauptbühne sind bis einschließlich Dienstag abgesagt. "Wir setzen gerade alles daran, den Spielbetrieb nach dem Wasserschaden so schnell wie möglich wieder aufzunehmen", betont Intendant Lutz Hillmann.
