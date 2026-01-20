Schock vor Biergarten: Diebe sprengen Zigarettenautomaten in die Luft und fliehen mit Beute

Radeberg - Das muss heftig geknallt haben! Zwischen 1 und 3 Uhr jagten Unbekannte in der Nacht zu Dinestag den Zigarettenautomaten an der Pulsnitzer Straße direkt vor dem "Café Flair" in die Luft.

In der Nacht zu Dienstag kam es im Landkreis Bautzen zu Vandalismus und Diebstahl. © Ove Landgraf

Der Automat wurde dabei komplett zerstört, die Diebe entkamen mit Bargeld und Zigaretten unbekannten Werts.

Doch dabei blieb es nicht. "Eine Bank von uns stand zu nah an dem Automaten", sagt eine Café-Mitarbeiterin der TAG24-Redaktion.