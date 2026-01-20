854
Schock vor Biergarten: Diebe sprengen Zigarettenautomaten in die Luft und fliehen mit Beute
Von Eric Hofmann
Radeberg - Das muss heftig geknallt haben! Zwischen 1 und 3 Uhr jagten Unbekannte in der Nacht zu Dinestag den Zigarettenautomaten an der Pulsnitzer Straße direkt vor dem "Café Flair" in die Luft.
Der Automat wurde dabei komplett zerstört, die Diebe entkamen mit Bargeld und Zigaretten unbekannten Werts.
Doch dabei blieb es nicht. "Eine Bank von uns stand zu nah an dem Automaten", sagt eine Café-Mitarbeiterin der TAG24-Redaktion.
"Die wurde dabei beschädigt." Außerdem flogen viele Splitter auf die Terrasse.
Der genaue Sachschaden konnte bislang noch nicht beziffert werden. Die Ermittlungen laufen.
Titelfoto: Ove Landgraf