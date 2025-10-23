Grausiges Ende einer Suche: Angler tot an Staumauer entdeckt

Bautzen - Grausiges Ende einer Suche: Am Mittwochabend war ein Angler (†72) auf dem Bautzner Stausee mit seinem Boot zugange. Am darauffolgenden Tag alarmierte seine Familie die Polizei, doch diese konnte den Mann nur noch tot bergen.

Die Polizei suchte mehrere Stunden im Bereich des Bautzner Stausees nach dem Vermissten. © Lausitznews.de / Jens Kaczmarek

Der letzte Kontakt war gegen 18 Uhr: Im Bereich der Beach-Bar war der Rentner da noch angeln, doch als er nachts nicht mehr nach Hause kam, machten sich die Angehörigen Sorgen, der Sohn alarmierte schließlich die Polizei: "11.24 Uhr wurde eine Vermisstenmeldung aufgegeben", so Polizeisprecher Stefan Heiduck (34). "Wir rückten aus."

Gegen 13 Uhr fanden die Einsatzkräfte das Boot des Mannes am Ufer im Bereich des Dörfchens Quatitz am Nordufer, dort fanden sich auch noch seine persönlichen Gegenstände.

Sein Auto entdeckten sie wiederum am Segelclub bei Neumalsitz.