Jede Menge vermummte Polizisten bei Razzia auf Vierseitenhof
Von Benjamin Richter, Jakob Anders
Kleinwelka - Rund zwanzig vermummte Polizisten durchsuchten am Mittwochmorgen einen Vierseitenhof in Kleinwelka. Nicht das erste Mal.
Das Wohnhaus und eine Scheune wurden durchsucht, mehrere Kisten sichergestellt, ein Fahrzeug beschlagnahmt.
Auf Anfrage wollte die Görlitzer Polizeidirektion nichts zum Einsatz sagen, die "festgelegten Kräfte sind dem Einsatz entsprechend gewesen", fasst sich eine Sprecherin kurz und verweist auf laufende Ermittlungen.
Nach TAG24-Informationen wurde während des Einsatzes mindestens eine Person von den Beamten mitgenommen.
Während der Durchsuchung kamen außerdem Nachbarn auf die Beamten zu und teilten ihnen mit, dass sich die Bewohner der durchsuchten Gebäude oft in einem Vierseitenhof in der Nachbarschaft aufhalten würden und aus diesem Hof auch Cannabis-Geruch wahrzunehmen sei.
Bereits 2019 erhielten Bewohner Besuch von der Polizei
Nicht das erste Mal kam es im Vierseitenhof an der Hauptstraße zum Großeinsatz. Bereits 2019 erhielten die Bewohner Besuch von der Polizei, nachdem im Raum Bautzen mehrere Mopeds gestohlen worden waren.
Damals beschlagnahmten die Beamten acht Mopeds.
Erstmeldung vom 6. Mai 2026, 14.16 Uhr; letzte Aktualisierung 19.09 Uhr.
Titelfoto: JKFOTOS