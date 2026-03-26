Archäologen buddeln in Ottendorf-Okrilla nach den Steinzeit-Sachsen

Ottendorf-Okrilla (Bautzen) - Unter dem Sand des Kieswerks schlummerte über viele Generationen hinweg ein Geheimnis - jetzt ist es gelüftet: In Ottendorf-Okrilla ( Bautzen ) haben Archäologen spektakuläre Hügelgräber entdeckt. Und darin: seltene Kupferperlen, Waffen und geheimnisvolle Spuren einer mehr als 4500 Jahre alten Generation.

Auf dem Gelände des Kieswerks in Ottendorf-Okrilla waren die Archäologen zu Gange. © Norbert Neumann

Ein Fund, der selbst Experten staunen lässt und den es so seit Jahrzehnten nicht mehr gab. Was hier bei Grabungen ans Licht kommt, ist eine echte Sensation: Insgesamt zehn Hügelgräber aus der Jungsteinzeit und ein weiteres aus der Bronzezeit wurden freigelegt.

"Wir freuen uns wirklich. Das ist schon spektakulär, so eine Ausgrabung machen zu dürfen", lobt Grabungsleiter Matthias Conrad (45).

Die Gräber gehören zur sogenannten Schnurkeramik-Kultur und wurden mit reichlich Beigaben versehen. Gefäße wie Amphoren und Becher standen an den Füßen, kleinere Gegenstände lagen bei den Armen. Doch was die Forscher hier fanden, geht weit über das Übliche hinaus: In rund 60 Prozent der Gräber lagen Äxte und Beile - ein außergewöhnlich hoher Wert.

"In Sachsen ist es üblich, dass man so etwas in rund fünf Prozent der Gräber findet." Die Waffen waren nicht nur Werkzeuge, sondern wohl auch Statussymbole - und möglicherweise im Kampf im Einsatz.