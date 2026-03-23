In Bautzen endet die Suff-Fahrt: Männer ohne Ticket mit 3,8 Promille unterwegs

Bautzen - Bundespolizisten eilten am vergangenen Freitag auf Alarmierung der Länderbahn hin zum Bahnhof in Bautzen . Zwei Männer waren stark betrunken und ohne Ticket in dem Zug aus Löbau kommend unterwegs.

Bundespolizisten stellten die beiden betrunkenen Männer am Bahnhof in Bautzen. (Symbolfoto) © Katharina Kausche/dpa

Wie die Bundespolizeidirektion Ebersbach mitteilte, entdeckten Mitarbeiter der Länderbahn die 37 und 41 Jahre alten Männer alkoholisiert und rauchend auf der Toilette des Trilex. Daraufhin riefen sie die Beamten um Hilfe.

Als die beiden Streifen gegen 16.45 Uhr die Männer auf dem Bahngleis antrafen, war sofort offensichtlich: Die Schwarzfahrer waren mit einem ordentlichen Pegel unterwegs.

Die Beamten führten mit den Polen Atemalkoholtests durch, die ein beachtliches Ergebnis zeigten. Bei dem 37-Jährigen wurden 3,38 Promille gemessen, bei dem 41-Jährigen ergab der Test einen Wert von 3,8 Promille.

Eigentlich sollten die beiden Männer daraufhin in Polizeigewahrsam genommen werden, doch ein Arzt des Ebersbacher Klinikums entschied, dass sie über Nacht unter ärztliche Beobachtung gehörten.