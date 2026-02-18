Politischer Aschermittwoch: Urgestein bat zum Stammtisch

Bautzen - Marko Schiemann (70, CDU) ist ein Polit-Urgestein. Der Bautzener Landtagsabgeordnete saß schon im ersten sächsischen Parlament. Rekordverdächtig: Seit 34 Jahren organisiert er einen "Politischen Aschermittwoch". Die Veranstaltung ist die größte ihrer Art in der Oberlausitz.

Polit-Urgestein Marko Schiemann (70, CDU). © dpa/Sebastian Kahnert

Am Mittwoch war es wieder so weit. Rund 500 Besucher erwartete Schiemann am Abend in der Stadthalle Krone.

Als Redner hatte der altgediente Abgeordnete den Botschafter der Tschechischen Republik in Deutschland, Jiří Čistecký (55), sowie den Vorsitzenden der CDU-Fraktion des Landtags, Christian Hartmann (51), eingeladen.

Das Einläuten der Fastenzeit nutzte Schiemann, um kritisch Bilanz zu ziehen in Sachen Strukturwandel. Da ist man bis jetzt ein Drittel des Weges gegangen.