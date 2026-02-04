"Substanz" in Schultoilette versprüht: Mehrere Kinder mit Atembeschwerden!

Bautzen - Plötzlich verbreitete sich ein merkwürdiger Geruch in der Oberschule Gesundbrunnen Bautzen - sofort rückte die Feuerwehr an! Mehrere Kinder beklagten Atemwegsprobleme.

Polizei und Feuerwehr rückten zu Oberschule Gesundbrunnen Bautzen an. © xcitepress

Gegen 10 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei am Mittwoch zu der Schule alarmiert, nachdem der ungewöhnliche Geruch sich verbreitet hatte.

Wie die Beamten der PD Görlitz gegenüber TAG24 erklärten, war wohl "eine Substanz in der Toilette" der Schule versprüht worden - höchstwahrscheinlich Pfefferspray.

Mindestens vier Kinder klagten über Atemwegsbeschwerden - Tendenz laut Polizeiangaben steigend!