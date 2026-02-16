Wer hat Dackel Hannes mit Pfefferspray besprüht?

Bautzen - Wie herzlos ist das denn? Ohne erkennbaren Grund besprühte ein Tierquäler Dackel Hannes (2) am Dienstag mit Reizgas. Noch heute hinterlässt das bei ihm und Frauchen Christine Knorr (53) Spuren. Die Polizei sucht Zeugen.

Christine Knorr (53) macht sich große Sorgen um ihren Hannes (2). © Thomas Türpe

Vier Dackel besitzt Christine Knorr, allesamt sind sie menschenfreundlich, nur eine Dackeldame ist etwas zurückhaltender.

"Ich bin mit allen vieren Gassi gegangen", sagt Knorr TAG24. "Da kam mir ein Mann entgegen. Ich habe die Hunde zur Seite gezogen, damit er vorbeikann. Aber der Weg ist dort auch so breit."

Drei Dackel liefen auf der linken Seite, Hannes blieb auf der rechten. "Da hörte ich so einen Sprühstoß", so die Dackelfreundin. Hannes habe sich da schon "mit der Pfote über die Augen gerieben und den Kopf so nach unten gehalten".

Bei dem Mann habe sie noch gesehen, dass er etwas wieder in die Tasche steckte, wortlos in der Martin-Hoop-Straße verschwand.