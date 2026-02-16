Wer hat Dackel Hannes mit Pfefferspray besprüht?
Bautzen - Wie herzlos ist das denn? Ohne erkennbaren Grund besprühte ein Tierquäler Dackel Hannes (2) am Dienstag mit Reizgas. Noch heute hinterlässt das bei ihm und Frauchen Christine Knorr (53) Spuren. Die Polizei sucht Zeugen.
Vier Dackel besitzt Christine Knorr, allesamt sind sie menschenfreundlich, nur eine Dackeldame ist etwas zurückhaltender.
"Ich bin mit allen vieren Gassi gegangen", sagt Knorr TAG24. "Da kam mir ein Mann entgegen. Ich habe die Hunde zur Seite gezogen, damit er vorbeikann. Aber der Weg ist dort auch so breit."
Drei Dackel liefen auf der linken Seite, Hannes blieb auf der rechten. "Da hörte ich so einen Sprühstoß", so die Dackelfreundin. Hannes habe sich da schon "mit der Pfote über die Augen gerieben und den Kopf so nach unten gehalten".
Bei dem Mann habe sie noch gesehen, dass er etwas wieder in die Tasche steckte, wortlos in der Martin-Hoop-Straße verschwand.
Dackel Hannes und sein Frauchen haben immer noch Angst
"Als ich den Hannes hochgenommen habe, habe ich das Gas an ihm gerochen", so Knorr. "Ich bin schnell nach Hause, habe ihm die Augen ausgespült und ihn abgewaschen."
Zwei Tage hatte der Hund noch gerötete Augen, noch immer wirkt er ängstlich am Tatort. "Ich habe auch Angst, dort langzugehen", sagt Christine Knorr.
Der Angreifer soll schwarze Kleidung und einen dunklen Bart getragen haben, schlank und zwischen 30 und 50 Jahre alt gewesen sein. Die Polizei ermittelt wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz, sucht Zeugen. Hinweise an Tel. 03591/3560.
Titelfoto: Thomas Türpe