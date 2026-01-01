Wilde Silvesternacht in Bautzen: Netto ausgeraubt und Automat aufgesprengt

Bautzen - Einbruch in der Silvesternacht: In Bautzen sind unbekannte Täter in eine Netto-Filiale eingedrungen. Wenig später wurde zudem ein Zigarettenautomat gesprengt.

Dieser Netto in Bautzen wurde zum Ziel eines Einbruchs. © Lausitznews.de

Laut Angaben der Polizeidirektion Görlitz ereignete sich der Einbruch im Bautzener Stadtteil Gesundbrunnen.

Unbekannte Täter demolierten in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag mehrere Scheiben und die Eingangstür. Anschließend drangen sie in das Geschäft ein.

Der genaue Sachschaden sowie der Umfang des Diebesguts sind derzeit noch unklar. Ein Glaser war bereits vor Ort, um die Schäden zu beseitigen. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.

In den ersten Morgenstunden des neuen Jahres kam es auf der Schäfferstraße dann zu einem weiteren Vorfall. Ein Zigarettenautomat wurde von Unbekannten aufgesprengt.

Die Täter entwendeten eine unbekannte Anzahl an Zigaretten und Bargeld und ergriffen die Flucht. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 5000 Euro beziffert.

