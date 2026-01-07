Zwei Wohnwagen fackeln auf Campingplatz ab - Betreiber sicher: "Es war Brandstiftung!"

Lohsa - In Lohsa (Landkreis Bautzen ) sind in der Nacht auf dem Campingpark-Seenland zwei dauerhaft befestigte Wohnwagen vollständig ausgebrannt.

Die Feuerwehr wurde in der Nacht zum Campingplatz gerufen - für die zwei Wohnwagen war es bereits zu spät. (Symbolbild) © Bernd Weißbrod/dpa

Ebenfalls wurde ein Zaun eines weiteren Stellplatzes beschädigt, wie die Polizei mitteilte. Falk Nowotnik (56), Betreiber des Campingplatzes, ist sich sicher: "Es war Brandstiftung!"

Eigenverschulden schließt er aus, denn Strom sei zwar verlegt gewesen, "es war aber nur der Kühlschrank an".

Es wäre der erste Fall von Brandstiftung in der Geschichte des Campingplatzes. Verletzt wurde niemand.