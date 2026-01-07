Zwei Wohnwagen fackeln auf Campingplatz ab - Betreiber sicher: "Es war Brandstiftung!"
Von Jakob Anders, Elisa Luzia Bigdon
Lohsa - In Lohsa (Landkreis Bautzen) sind in der Nacht auf dem Campingpark-Seenland zwei dauerhaft befestigte Wohnwagen vollständig ausgebrannt.
Ebenfalls wurde ein Zaun eines weiteren Stellplatzes beschädigt, wie die Polizei mitteilte. Falk Nowotnik (56), Betreiber des Campingplatzes, ist sich sicher: "Es war Brandstiftung!"
Eigenverschulden schließt er aus, denn Strom sei zwar verlegt gewesen, "es war aber nur der Kühlschrank an".
Es wäre der erste Fall von Brandstiftung in der Geschichte des Campingplatzes. Verletzt wurde niemand.
Die Besitzer der aus DDR-Zeiten stammenden Wohnwagen seien seit rund zwei Monaten nicht dagewesen.
Brandursachenermittler begannen mit ihrer Arbeit. Sachschaden rund 30.000 Euro.
