Tankstellen-Räuber bedroht Polizei mit Küchenhelfer

Bautzen - Nach einem Überfall auf eine Tankstelle nahm die Polizei in Bautzen die Verfolgung auf. Doch als die Beamten den Räuber stellen wollten, wurden sie mit einer ungewöhnlichen "Waffe" bedroht.

Der 38-jährige Pole griff sich nach dem Betreten der Tankstelle einen Kasten Bier und zwei Konservendosen. Weit gekommen war er damit jedoch nicht. (Symbolfoto) © Bernd Weissbrod/dpa

Wie die Polizei Görlitz mitteilte, überfiel ein Mann (38) mit polnischer Staatsangehörigkeit am gestrigen Sonntagnachmittag gegen 16.40 Uhr eine Tankstelle auf der Kreckwitzer Straße in Bautzen.

Der Mann griff sich dabei einen Kasten Bier und zwei Konservendosen, ehe er die Flucht ergriff. Eine Mitarbeiterin bemerkte den diebischen Besuch und alarmierte sofort die Polizei.

Auch Passanten wurden Zeuge des räuberischen Diebstahls und versuchten, den Mann zu stellen. Der 38-Jährige bedrohte sie jedoch mit einer Flasche.

Nach dem Eintreffen der Polizei konnten die Ordnungshüter den gebürtigen Polen schließlich auf der Juri-Gagarin-Straße stellen. Doch der 38-Jährige wollte partout nicht kooperieren. Die Lage eskalierte. Der Dieb griff in seine Jackentasche und zog … einen Sparschäler.

Diese "Waffe" richtete er nun gegen die Beamten, die ihn währenddessen aufforderten, den Küchenhelfer aus der Hand zu legen.