Sie hört auf: Bautzen sucht jetzt eine neue Senfkönigin

Bautzen - Ein Königreich auf der Suche nach einer Thronfolgerin: Wer wird die zweite Bautzner Senfkönigin? Nach zweijähriger Regentschaft gibt Vivien Lenz (20) ihr Zepter im Rahmen der Bautzner Senfwochen weiter - doch in wessen Hände? Bis Mitte Mai kann man sich bewerben.

Der Bautzner Senf ist weltberühmt - und sucht eine neue Vertreterin. Ex-Senfkönigin Vivien Lenz (20) dankt ab. © Bildmontage: PR, Norman Paeth

Bautzen sucht "nach einer repräsentativen Persönlichkeit für ein ganz besonderes Ehrenamt", sagt Stadtsprecherin Josephine Brinkel. Die mit einem handgefertigten Diadem gekrönte Frau soll als Botschafterin der Stadt UND des Senfs fungieren.

Ob Einkaufsnacht in Budyšin oder Eierschieben auf dem Protschenberg: Die Kandidatin erwarten zwei Jahre voller Veranstaltungen und Auftritte zu verschiedensten Anlässen.

Die Anforderungen sind hoch, ein gepflegtes Äußeres und sicheres Auftreten gehören ebenso dazu wie ein Führerschein und fundiertes Bautzen- und Senf-Wissen.

Bislang ist nur eine Bewerbung auf den mittelscharfen Posten eingegangen. Bis zum 17. Mai haben Kandidaten also noch immer die Chance, das Zepter zu übernehmen.