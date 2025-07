19.07.2025 12:49 965 Waffen-Alarm in Bautzen: Mann spaziert mit Pistole durch Stadt

Ein Video in den sozialen Medien hat am Samstagmorgen für einen größeren Polizeieinsatz in Bautzen gesorgt.

Von Malte Kurtz

Bautzen - Ein Video in den sozialen Medien hat am Samstagmorgen für einen größeren Polizeieinsatz in Bautzen gesorgt.

Polizei identifiziert 33-jährigen deutschen Staatsbürger

Spezialeinheit durchsucht Wohnung

Schreckschusswaffen und Luftdruckwaffe gefunden

Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung und Waffengesetz eingeleitet Mehr anzeigen Am Samstagmorgen versetzte ein Video aus dem Internet die Polizei in Alarmbereitschaft. (Symbolfoto) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa In dem Clip war zu sehen, wie ein Mann in der Nacht mit einem "pistolenähnlichen Gegenstand" durch die Stadt lief, wie die Polizeidirektion Görlitz mitteilte. Nach einem eingegangenen Zeugenhinweis dauerte es nicht lange, bis die Ermittler die Person aus dem Video identifizieren konnten. Kurz vor 8 Uhr stand eine Spezialeinheit bei einem 33-jährigen deutschen Staatsbürger auf der Matte. Sachsen Nach Zoff an Haltestelle: Jugendliche zeigen Ex-Bürgermeister an Sachsen Krypto-Steuer für Bitcoin und andere Coins? Jetzt wird's teuer! Im Zuge einer Wohnungsdurchsuchung in der Frederic-Joliot-Curie-Straße wurden mehrere Schreckschusswaffen sowie eine Luftdruckwaffe gefunden. Gegen den 33-Jährigen wurde derweil ein Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung sowie wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet.

Titelfoto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa