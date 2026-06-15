Bedarf an Fachkräften ungebrochen: Trotzdem noch 8000 Lehrstellen im Freistaat unbesetzt!

Dresden - Mehr als 8000 Lehrstellen sind in Sachsen derzeit nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit unbesetzt. Dabei rückt vor allem die Ausbildung im technischen Bereich sowie im Handwerk in den Fokus. Der Bedarf an qualifizierten Fachkräften ist in Sachsen ungebrochen.

Dachdeckermeister Jörg Dittrich (56) ist Präsident vom Zentralverband des Deutschen Handwerks. Er wirbt für die Ausbildung im Handwerk. © DPA

"Eine gute Ausbildung eröffnet jungen Menschen hervorragende Perspektiven. Gerade in Zeiten von Digitalisierung und Künstlicher Intelligenz bleibt klar: Viele Leistungen im Handwerk lassen sich nicht einfach automatisieren", betont Wirtschaftsminister Dirk Panter (52, SPD).

Allein im Handwerk wird in rund 130 Berufen ausgebildet. "Wer dort einsteigt, kann großartig Karriere machen", verspricht Jörg Dittrich (56).

Der Dachdeckermeister ist Präsident des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks.

Zusammen mit der Chemnitzer Fleischermeisterin und Bundestagsabgeordneten Nora Seitz (42, CDU) und Sachsens Kultusminister Conrad Clemens (43, CDU) wird er am morgigen Dienstag erörtern, wie die Berufsbildung und -Orientierung an den Schulen gestärkt werden kann.