Härtetest für die synthetischen Kraftstoffe: E-Fuels aus Chemnitz auf der Rennstrecke

Mülsen – Der ADAC Sachsen testet zusammen mit dem Chemnitzer Unternehmen "CAC Engineering" regelmäßig synthetischen Kraftstoff. Letzte Testperiode war im Herbst. "Seitdem haben wir mehr über die Technologie gelernt und den Wirkungsgrad verbessert", resümiert Mario Kuschel (59), Forschungsleiter bei CAC.

Mario Kuschel (59), Forschungsleiter bei CAC, füllt ein Kart mit dem E-Fuel auf. © Uwe Meinhold

Das Unternehmen tüftelt gemeinsam mit der TU Bergakademie Freiberg an den E-Fuels. Der Kraftstoff entsteht nicht aus Erdöl, sondern aus Methanol.

"Um ihn herzustellen, spalten wir Wasser mithilfe von Strom in Wasserstoff und Sauerstoff auf." Der Wasserstoff wird dann mit Kohlendioxid aus der Atmosphäre oder Biogasanlagen zu Methanol gewandelt. "Das Verrückte ist, ich bekomme so einen Kraftstoff, den ich sofort in Autos einsetzen kann." Dabei kann das E-Fuel mit Benzin vermischt werden.

Das E-Fuel wurde nicht nur in Autos getestet, sondern auch in anderen Maschinen wie Motorkettensägen oder Rasenmähern. "Das lief wunderbar", so Kuschel.

Den Praxistest konnten auch ADAC-Mitglieder in den Karts der Arena E in Mülsen machen.

Claudius Hünefeld (15) heizte mit seinem Papa Monty (52) über die Rennstrecke. Erst mit synthetischem Kraftstoff, dann mit Benzin.