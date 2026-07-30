"So geht sächsisch.": Neue Image-Kampagne lässt die Sachsenguschen von der Leine

Dresden – Wenn sich Erzgebirger, Vogtländer, Dresdner, Leipziger, Mittelsachsen und Oberlausitzer miteinander in ihren Heimatdialekten unterhalten – dann gilt es als sicher, dass niemand den anderen versteht.

Von der Gusche getrennt, im Geiste vereint: die sechs Protagonisten der neuen Mundart-Kampagne des Freistaats. © PR

Die Vielfalt hiesiger Mundart samt mancher Vorurteile macht der Freistaat nun zur neuen Standort-Kampagne. Augenzwinkernd und immer nach der Devise: Hochdeutsch ist verwahrlostes Sächsisch!

Für Vogtland-Humoristin Landrätin Resi ist Dresden gesungene "Zuckerwatte". Der Leipziger Academixer-Kabarettist Gunter Böhnke sieht in der Mentalität der Landeshauptstädter eher eine "Mischung aus Residenzstadtdünkel und Hinterm-Mond-Leben".

Der Dresdner Comedian Tim May mag trotz Dynamo-Herz die Schachtsch ... - "... sind wie Dresdner, nur in sehr freundlich".

Erzgebirgs-Original Jörg Heinicke hält wiederum die Chemnitzer für schwer zugängliche "Hartnischel". Aus der Oberlausitz meldet sich Steffen Lindner alias "KurtL" zu Wort – versteht nur keiner.