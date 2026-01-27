Besonders ärgerlicher Grund: Deshalb fahren trilex-Züge mit weniger Sitzplätzen

Dresden/Bautzen/Görlitz - Die Länderbahn (DLB) als Betreiberin der "trilex"-Züge kämpft mit Kapazitätsengpässen. In den nächsten Tagen müssen Fahrgäste mit vermindertem Platzangebot rechnen - aus einem fürs Unternehmen besonders ärgerlichen Grund.

Die Länderbahn kann wegen Reparaturstaus nicht mit voller Kapazität fahren. (Archivfoto) © Robert Michael/dpa

So habe es zuletzt eine Reihe von Kollisionen zum Beispiel mit Bäumen im Gleisbett gegeben, wodurch ein Reparaturstau entstanden sei, wie DLB-Sprecherin Katerina Hagen (52) mitteilte.

Daneben müssten die im regelmäßigen Turnus fälligen Hauptuntersuchungen an Fahrzeugen durchgeführt werden.

Die Folge: Nicht alle regulären Doppel- oder Dreifachtraktionen könnten aufrechterhalten werden. Betroffen seien die Linien RE1 (Dresden - Zgorzelec), RE2 (Dresden - Zittau), RB60 (Dresden - Görlitz) und die RB61 (Dresden - Zittau).

"Die Länderbahn versucht, Kapazitätseinschränkungen zu vermeiden und - wo notwendig - möglichst auf weniger ausgelastete Züge zu verschieben. Das ist jedoch nicht immer möglich", so Hagen.