Bezahlkarte ist jetzt Standard in Sachsen

Dresden - Die Einführung der bundesweiten Bezahlkarte für Geflüchtete ist in Sachsen abgeschlossen.

Mit der Bezahlkarte können Asylbewerber bargeldlos bezahlen. (Symbolbild) © Bodo Schackow/dpa

Seit dem 1. April bekommen neu in Sachsen aufgenommene Geflüchtete ihr Geld nur noch auf diesem Weg, wie die Landesdirektion (LDS) mitteilte.

Auch die Landkreise und Städte statten demnach die bereits länger hier lebenden Asylbewerber mit der bundeseinheitlichen Karte aus und ersetzen damit übergangsweise eingesetzte eigene Lösungen.

Mit der Karte können Asylbewerber unter anderem Einkäufe bargeldlos bezahlen.