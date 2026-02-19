Baum reißt Leitung um: Betroffene Häuser stundenlang ohne Strom

Grimma - Am gestrigen Mittwochabend stürzte im Grimmaer Ortsteil Döben ein Baum auf eine Stromleitung, wodurch es zu einem Stromausfall kam.

Am Mittwochabend war in Döben ein Baum auf eine Stromleitung gekippt. © Medienportal-Grimma/Sören Müller

Gegen 22 Uhr am Mittwochabend hatte man die Einsatzkräfte der Feuerwehr alarmiert. Wie die Rettungsleitstelle bestätigte, war in der Teichmühle in Döben ein Baum auf eine Stromleitung gekippt, wodurch der Strom ausfiel.

Glücklicherweise blieben alle Beteiligten unverletzt. Die Kameraden informierten noch vor Ort den Netzbetreiber der Firma MITNETZ.

Auf Nachfrage von TAG24 gab MITNETZ an, dass lediglich zwei Häuser von dem Ausfall betroffen waren.

"Die Reparaturen an der Leitung begannen durch die Monteure von MITNETZ STROM heute Morgen und sollen 12.30 Uhr abgeschlossen sein. Dann ist die Stromversorgung wieder gewährleistet", erklärte Pressesprecher Hagen Ruhm.