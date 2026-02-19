Baum reißt Leitung um: Betroffene Häuser stundenlang ohne Strom
Grimma - Am gestrigen Mittwochabend stürzte im Grimmaer Ortsteil Döben ein Baum auf eine Stromleitung, wodurch es zu einem Stromausfall kam.
Gegen 22 Uhr am Mittwochabend hatte man die Einsatzkräfte der Feuerwehr alarmiert. Wie die Rettungsleitstelle bestätigte, war in der Teichmühle in Döben ein Baum auf eine Stromleitung gekippt, wodurch der Strom ausfiel.
Glücklicherweise blieben alle Beteiligten unverletzt. Die Kameraden informierten noch vor Ort den Netzbetreiber der Firma MITNETZ.
Auf Nachfrage von TAG24 gab MITNETZ an, dass lediglich zwei Häuser von dem Ausfall betroffen waren.
"Die Reparaturen an der Leitung begannen durch die Monteure von MITNETZ STROM heute Morgen und sollen 12.30 Uhr abgeschlossen sein. Dann ist die Stromversorgung wieder gewährleistet", erklärte Pressesprecher Hagen Ruhm.
Jetzt kostenlos für den News-des-Tages-Newsletter anmelden!
Eine alternative Versorgung in der Zwischenzeit sei nicht möglich gewesen. Sollte der Strom tatsächlich erst ab 12.30 Uhr wieder fließen, wären die Anwohner für 14 Stunden von der Versorgung abgeschnitten gewesen.
Titelfoto: Bildmontage: Medienportal-Grimma/Sören Müller