Netflix dreht neue Serie auf diesem Schloss in Sachsen
Waldenburg - Hollywood-Feeling im Muldental! Auf Schloss Waldenburg (Landkreis Zwickau) laufen derzeit die Dreharbeiten für eine neue Netflix-Miniserie. Mit hochkarätiger Besetzung wird Ira Levins (1929-2007) Thriller "Die Boys aus Brasilien" (Original: The Boys from Brazil) aus dem Jahr 1976 zum Leben erweckt.
Die fünfteilige Serie erzählt eine Geschichte von "Obsession, Rache und der unheimlichen Hartnäckigkeit des Hasses", wie Netflix mitteilt.
Im Mittelpunkt steht der Holocaust-Überlebende und Nazi-Jäger Yakov Liebermann (gespielt von Jeremy Strong), der auf der Jagd nach flüchtigen NS-Verbrechern einem erschreckenden Geheimnis auf die Spur kommt.
Die Handlung erstreckt sich dabei von den unmittelbaren Nachwirkungen des Zweiten Weltkriegs bis zu den politischen Unruhen der 1970er-Jahre. In weiteren Hauptrollen sind Hollywood-Star Gillian Anderson (57) sowie die deutschen Schauspieler Daniel Brühl (47) und August Diehl (50) zu sehen.
Das Drehbuch stammt aus der Feder des Briten Peter Morgan (62), der auch die Erfolgsserie "The Crown" rund ums britische Königshaus schuf.
Aktuell ist das Schloss für Besucher geschlossen
Schloss Waldenburg ist längst ein beliebtes Filmset. Schon für "Grand Budapest Hotel" entstanden dort Szenen. Das Prozedere und verbundene Einschränkungen sind für die Waldenburger also schon fast Gewohnheit. Aktuell ist das Schloss für Besucher geschlossen, rundum stehen Absperrungen.
"Die Parksituation in Waldenburg gestaltet sich derzeit sehr schwierig, da alle großen Parkplätze für die Produktionsfirma reserviert sind", sagt Waldenburg Bürgermeister Jörg Götze (Freie Wähler). "Diese temporären Sperrungen finden aber in der Bevölkerung große Akzeptanz."
Denn: "Die Stadt Waldenburg begrüßt die aktuellen Filmaufnahmen ausdrücklich und sieht darin eine große Chance - sowohl kulturell als auch wirtschaftlich. Diese Filmproduktion leistet einen wichtigen Beitrag zur Sichtbarkeit unserer Stadt und wir erhoffen uns nachhaltige touristische Effekte", so Götze.
Wann genau die Dreharbeiten im Schloss abgeschlossen sein werden, steht noch nicht fest.
Titelfoto: Kristin Schmidt