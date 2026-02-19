Netflix dreht neue Serie auf diesem Schloss in Sachsen

Waldenburg - Hollywood-Feeling im Muldental! Auf Schloss Waldenburg (Landkreis Zwickau ) laufen derzeit die Dreharbeiten für eine neue Netflix-Miniserie. Mit hochkarätiger Besetzung wird Ira Levins (1929-2007) Thriller "Die Boys aus Brasilien" (Original: The Boys from Brazil) aus dem Jahr 1976 zum Leben erweckt.

Auf dem Parkplatz gegenüber vom Schloss stehen mehrere Trailer der Filmcrew. © Kristin Schmidt

Die fünfteilige Serie erzählt eine Geschichte von "Obsession, Rache und der unheimlichen Hartnäckigkeit des Hasses", wie Netflix mitteilt.

Im Mittelpunkt steht der Holocaust-Überlebende und Nazi-Jäger Yakov Liebermann (gespielt von Jeremy Strong), der auf der Jagd nach flüchtigen NS-Verbrechern einem erschreckenden Geheimnis auf die Spur kommt.

Die Handlung erstreckt sich dabei von den unmittelbaren Nachwirkungen des Zweiten Weltkriegs bis zu den politischen Unruhen der 1970er-Jahre. In weiteren Hauptrollen sind Hollywood-Star Gillian Anderson (57) sowie die deutschen Schauspieler Daniel Brühl (47) und August Diehl (50) zu sehen.

Das Drehbuch stammt aus der Feder des Briten Peter Morgan (62), der auch die Erfolgsserie "The Crown" rund ums britische Königshaus schuf.