Blackout in sächsischer Gemeinde: Katastrophen-Szenario bestimmt das Wochenende

Bannewitz - Ab Freitagmittag, Punkt 12 Uhr, stehen die Bewohner von Bannewitz (Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge ) ohne Strom da. Zumindest in der Theorie, denn die Gemeinde probt für den Ernstfall.

In Bannewitz findet zwischen Freitag und Samstag eine Katastrophenschutz-Übung statt. (Archivfoto) © Picxell

Die Katastrophenschutz-Übung trägt dabei den passenden Namen "Schwarzer Freitag". Bis Samstagnachmittag, 16 Uhr, tun Einsatzkräfte und Verwaltungsmitarbeiter so, als hätte ein Cyberangriff die Stromversorgung gekappt.

Aber keine Sorge: "Es handelt sich um eine Übung, bei der keine Gefahren für die Bevölkerung bestehen. Zudem kommt es während des gesamten Übungsverlaufes zu keinen realen Stromabschaltungen!", teilte Bürgermeister Heiko Wersig (43, parteilos) den Gemeindebewohnern bereits im Amtsblatt mit. Die Bürger müssen sich im Zuge der Übung einzig auf mögliche Verkehrseinschränkungen einstellen.

Bis zum Samstagnachmittag proben Einsatzkräfte und Verwaltung derweil verschiedene Szenarien, etwa die Errichtung einer Notunterkunft, die Evakuierung einer Einrichtung für betreutes Wohnen oder einen Testlauf der Amateurfunk-Kommunikation.

Insgesamt 50 Statisten hätten sich gar gefunden, die sich in die Notunterkunft bringen lassen, wie Bürgermeister Wersig gegenüber TAG24 am Freitagmorgen erklärte. Entlohnt würden die Teilnehmer dabei mit einem leckeren Mittagessen.