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Blaulicht-Gewitter vor Hochhaus in Pirna: Was war da los?

Aus einem 17-stöckigen Hochhaus auf dem Sonnenstein stieg am Dienstagabend Rauch auf.

Von Marko Förster, Malte Kurtz

Pirna - Rauch, der aus einem Hochhaus aufstieg, sorgte am Dienstagabend für einen Feuerwehr-Großeinsatz auf dem Pirnaer Sonnenstein.

Aus einem 17-stöckigen Hochhaus auf dem Sonnenstein stieg am Dienstagabend Rauch auf.
Aus einem 17-stöckigen Hochhaus auf dem Sonnenstein stieg am Dienstagabend Rauch auf.  © Marko Förster

Gegen 22.13 Uhr wurden die Einsatzkräfte alarmiert, wie die Freiwillige Feuerwehr Pirna auf Facebook mitteilte.

Betroffen war dabei ein 17-stöckiges Hochhaus an der Remscheider Straße. Vor Ort konnten die 55 Einsatzkräfte jedoch rasch Entwarnung geben.

Im zweiten Obergeschoss wurde die Ursache für den Rauch festgestellt: Auf einem Balkon brannten aus noch ungeklärter Ursache mehrere Kleidungsstücke und qualmten vor sich hin.

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Die Kameraden hielten den Feuerlöscher drauf und belüfteten anschließend die betroffene Wohnung sowie den vernebelten Hausflur.

Bewohner des Hochhauses wurden nicht verletzt, wie ein Sprecher der Polizeidirektion Dresden gegenüber TAG24 am Mittwochmorgen erklärte.

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Glücklicherweise konnte das Feuer rasch gelöscht werden. Niemand wurde verletzt.
Glücklicherweise konnte das Feuer rasch gelöscht werden. Niemand wurde verletzt.  © Marko Förster

Gut eine Stunde später, gegen 23.20 Uhr, konnten die Einsatzkräfte wieder abrücken. Bildaufnahmen zeigen, wie die Einsatzfahrzeuge den 17-Geschosser in ihrem Blaulicht erhellen.

Titelfoto: Bildmontage: Marko Förster

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