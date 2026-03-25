Krasse Datenschutz-Fälle: Kamera-Überwachung im Klo des Sushi-Restaurants

Dresden - Während einzelne Politiker öffentlich an den Datenschutzbestimmungen sägen, besinnen sich immer mehr Menschen auf ihre Rechte. 2025 erreichte die Anzahl der Beschwerden bei Sachsens oberster Datenschützerin Juliane Hundert (49) einen neuen Höchststand.

Der Tätigkeitsbericht ist über 250 Seiten stark und enthält Urteile und Übersichten zur Arbeit der Datenschützer in Sachsen. © Eric Münch

"Den Sachsen ist der Schutz ihrer Privatsphäre wichtiger denn je. Im vergangenen Jahr erhielt ich insgesamt über 1600 Eingaben. Das entspricht einem Rekordanstieg von 29 Prozent gegenüber dem Vorjahr", so Hundert am Dienstag.

Auch die Zahl der Anfragen und Beratungen (insgesamt 900 und plus 22 Prozent gegenüber Vorjahr) sowie Datenpannen (1058/plus 5 Prozent) erreichte neue Rekordwerte.

Insgesamt 114 neue Anzeigen für Ordnungswidrigkeiten zählte Hunderts Behörde 2025 (plus 37 Prozent gegenüber Vorjahr) im nicht öffentlichen Bereich.

Mehr als die Hälfte davon bezog sich dabei auf den Betrieb von Überwachungskameras. Videoüberwachung bleibt damit Zankapfel Nummer eins.