"Blitz für Kids": Tempo-Kontrollen vor Schulen in Sachsen
457 Klicks
0 Reaktionen
❤️️ 0
😂️ 0
😱️ 0
🔥️ 0
😥️ 0
👏️ 0
Limbach-Oberfrohna - Achtung, Foto! In dieser Woche läuft der Blitzermarathon in Sachsen. Ab kommendem Montag schließt daran nahtlos die Aktion "Blitz für Kids" an.
Die zweiwöchige Verkehrssicherheitskampagne soll vor Schulen für mehr Aufmerksamkeit und Rücksicht im Straßenverkehr sorgen, teilte das Innenministerium mit.
Der offizielle Startschuss zu der Aktion fällt dieses Jahr an der Grundschule Kändler in Limbach-Oberfrohna (Landkreis Zwickau).
Schüler und Polizei verteilen "gelbe Karten" an alle, die zu schnell sind. In der Folgewoche gibt es für Raser dann die "rote Karte" und entsprechende Strafen.
Titelfoto: Daniel Bockwoldt/dpa