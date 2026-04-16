"Blitz für Kids": Tempo-Kontrollen vor Schulen in Sachsen

Limbach-Oberfrohna - Achtung, Foto! In dieser Woche läuft der Blitzermarathon in Sachsen . Ab kommendem Montag schließt daran nahtlos die Aktion "Blitz für Kids" an.

Bei der Aktion "Blitz für Kids" kontrollieren ab Montag Schüler und Polizisten gemeinsam, ob die Richtgeschwindigkeit eingehalten wird. © Daniel Bockwoldt/dpa

Die zweiwöchige Verkehrssicherheitskampagne soll vor Schulen für mehr Aufmerksamkeit und Rücksicht im Straßenverkehr sorgen, teilte das Innenministerium mit.

Der offizielle Startschuss zu der Aktion fällt dieses Jahr an der Grundschule Kändler in Limbach-Oberfrohna (Landkreis Zwickau).