"Blitz für Kids": Tempo-Kontrollen vor Schulen in Sachsen

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Achtung, Foto! In dieser Woche läuft der Blitzermarathon in Sachsen. Ab kommendem Montag schließt daran nahtlos die Aktion "Blitz für Kids" an.

Von Thomas Staudt

Limbach-Oberfrohna - Achtung, Foto! In dieser Woche läuft der Blitzermarathon in Sachsen. Ab kommendem Montag schließt daran nahtlos die Aktion "Blitz für Kids" an.

Bei der Aktion "Blitz für Kids" kontrollieren ab Montag Schüler und Polizisten gemeinsam, ob die Richtgeschwindigkeit eingehalten wird.
Bei der Aktion "Blitz für Kids" kontrollieren ab Montag Schüler und Polizisten gemeinsam, ob die Richtgeschwindigkeit eingehalten wird.  © Daniel Bockwoldt/dpa

Die zweiwöchige Verkehrssicherheitskampagne soll vor Schulen für mehr Aufmerksamkeit und Rücksicht im Straßenverkehr sorgen, teilte das Innenministerium mit.

Der offizielle Startschuss zu der Aktion fällt dieses Jahr an der Grundschule Kändler in Limbach-Oberfrohna (Landkreis Zwickau).

Schüler und Polizei verteilen "gelbe Karten" an alle, die zu schnell sind. In der Folgewoche gibt es für Raser dann die "rote Karte" und entsprechende Strafen.

Titelfoto: Daniel Bockwoldt/dpa

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