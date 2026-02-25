Blutige Kunst: Präparator schenkt geliebten Haustieren ein zweites Leben

Mohorn - Für die Ewigkeit! Die einen wollen eine Trophäe, die anderen ihren geliebten Haustieren ein zweites Leben schenken. Michael Roth (46) erfüllt in seiner Werkstatt in Mohorn bei Wilsdruff genau diese Wünsche, meistert als seltener Tierpräparator täglich den Spagat zwischen blutigem Handwerk und ästhetischem Anspruch.

Seit 26 Jahren im Geschäft: Präparator Michael Roth (46) mit seinen Tieren. © Ove Landgraf

Schon beim ersten Schritt durch die Tür schlägt einem ein Geruch entgegen, der eher an eine Metzgerei erinnert als an einen Künstlerbetrieb. Auf dem Tisch liegt ein Eselschädel, darunter eine Plastikwanne mit abgezogenen Dachsfellen.

Seit mehr als 25 Jahren schenkt Michael Roth Tieren ein zweites Leben: "Ein fingergroßes Vögelchen oder ein drei Meter großes Krokodil aus Privathaltung. Es war schon alles dabei", berichtet Roth lachend.

Der Beruf scheint ihm vorgeschrieben. Als Kind versuchte er Fische zu trocknen, bewahrte Schmetterlinge zwischen Buchseiten auf: "Mit mäßigem Erfolg."

Mit 16 begann er seine Ausbildung am Walter-Gropius-Berufskolleg in Bochum, der einzigen Bildungsstätte für diesen Beruf. Dort lernte er, wie man Tiere ausweidet, entfleischt, zerlegt und für die Ewigkeit bewahrt.

Seit 1999 arbeitet er selbstständig.