Ja, ist denn schon Ostern? An dieser Villa steht jetzt ein "Golden Ei"

Radebeul - Ja, ist denn schon Ostern? Vor Kurzem lag doch noch Schnee - jetzt sprießen nicht nur die ersten Schneeglöckchen im Park der Radebeuler "Villa Kolbe". Auch ein goldenes Riesen-Ei gluckt auf dem Rasen vor der 1890 erbauten, denkmalgeschützten Neorenaissance-Villa an der Meißner Straße.

René Kuhnt (55) hat das XXL-Goldei in einem 4 × 5-Meter-Goldrahmen im Park platziert. Drumherum baut er aus Zweigen ein Nest. © Norbert Neumann

Das über zwei Meter große, dicke Gold-Ei ist nicht zu übersehen. Wer an der Straßenbahnhaltestelle wartet, kann sich ein Schmunzeln nicht verkneifen.

"Fußgänger bleiben am Zaun stehen und fragen mich aus", freut sich der Dresdner Gastronom (Kulturwirtschaft, T1, Café Solo) und Bauherr René Kuhnt (55) diebisch.

Er erweckte 2025 die 30 Jahre lang leer stehende Villa aus dem Dornröschenschlaf und saniert sie in den nächsten sechs bis zehn Jahren mit über sechs Millionen Euro.

Nicht ohne Grund hat er den Radebeulern nun ein Ei "gelegt". "Ich lade am 5. April, also am Ostersonntag, zum Familien-Osterfest ein", so Kuhnt. Von 13 bis 19 Uhr erklingt klassische Musik im Park - gespielt von Musikern der Philharmonie.

"Goethes Osterspaziergang wird gelesen, Osternester können gebastelt und Eier gefärbt werden."