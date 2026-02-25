 993

Kokosmilchsuppe und Ofenschlupfer: So will Gastronom junge Leute in sein Lokal locken

Bei "Gräfes Wein & fein" in Radebeul bietet Matthias Gräfe ein 4- oder 6-Gänge-Menü an. Im Rahmen der "Kochsternstunden" gibt es etwas Besonderes.

Von Katrin Koch

Radebeul - Ist der Restaurantwettbewerb "Kochsternstunden" nur etwas für gut verdienende Besseresser? Keineswegs! Unter den 50 teilnehmenden Lokalen gibt es mit der "Lößnitztalschänke" und dem Pirnaer "Ranunkelhof" zwei Lokale, die bis 15. März Spezial-Menüs für 39 Euro anbieten. Ein Dritter ist jetzt hinzugekommen: "Gräfes Wein & fein" in Radebeul.

Matthias Gräfe (57) will in "Gräfes Wein &amp; fein" auch junge Genießer bewirten.
Matthias Gräfe (57) will in "Gräfes Wein & fein" auch junge Genießer bewirten.  © Stefan Häßler

Eigentlich bietet Matthias Gräfe (57) in seinem Ladenlokal auf der Hauptstraße ein 4- oder 6-Gänge-Menü an, mit und ohne Weinbegleitung für 48 bis 118 Euro.

Wer nicht so viel Zeit zum Schlemmen oder Geld im Portemonnaie hat, kann nun auch dienstags, mittwochs und donnerstags im Rahmen der "Kochsternstunden" ein 3-Gänge-Menü genießen - für 39 Euro.

Dafür gibt es eine Tom-Kha-Gai-Suppe (thailändische Kokosmilchsuppe) von der gelben Rübe, zum Hauptgang Pot au feu (französischer Eintopf) vom Coq au vin (weiß) und zum Dessert Ofenschlupfer mit Rum-Aprikose und Frischkäse-Schokoladen-Mousse.

Tausende Kinder weniger! Experten befürchten Kita-Sterben in Sachsen
Sachsen Tausende Kinder weniger! Experten befürchten Kita-Sterben in Sachsen

"Damit sollen auch junge Leute auf den Geschmack kommen und den Genuss und sächsische Weine entdecken", wünscht sich der Rammenauer Ex-Landwirt Gräfe.

"Gräfes Wein &amp; fein" auf der Radebeuler Hauptstraße ist die gute Adresse für Wein und Genuss.
"Gräfes Wein & fein" auf der Radebeuler Hauptstraße ist die gute Adresse für Wein und Genuss.  © Stefan Häßler
Dein tägliches News-Update

Jetzt kostenlos für den News-des-Tages-Newsletter anmelden!

Deine Anmeldung konnte nicht gespeichert werden. Bitte versuche es erneut.
Deine Anmeldung war erfolgreich. Bitte bestätige die E-Mail, die wir dir gesendet haben.
Die Tom-Kha-Gai-Suppe von der gelben Rübe.
Die Tom-Kha-Gai-Suppe von der gelben Rübe.  © Ulrich van Stipriaan
Als Hauptgang gibt es im 39-Euro-Menü französischen Eintopf mit Coq au vin.
Als Hauptgang gibt es im 39-Euro-Menü französischen Eintopf mit Coq au vin.  © Ulrich van Stipriaan
Das Ofenschlupfer-Dessert beschließt das Menü.
Das Ofenschlupfer-Dessert beschließt das Menü.  © Ulrich van Stipriaan

Nach einem BWL-Studium fand er 1999 als Quereinsteiger seine große Leidenschaft: Gastronomie und Weingenuss. Seit 2002 betreibt er das Bistro "Gräfes Wein & fein", das rund 500 Weine auf Lager hat.

Titelfoto: Bildmontage: Stefan Häßler (2), Ulrich van Stipriaan (3)

Mehr zum Thema Sachsen: