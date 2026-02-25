Kokosmilchsuppe und Ofenschlupfer: So will Gastronom junge Leute in sein Lokal locken

Radebeul - Ist der Restaurantwettbewerb "Kochsternstunden" nur etwas für gut verdienende Besseresser? Keineswegs! Unter den 50 teilnehmenden Lokalen gibt es mit der "Lößnitztalschänke" und dem Pirnaer "Ranunkelhof" zwei Lokale, die bis 15. März Spezial-Menüs für 39 Euro anbieten. Ein Dritter ist jetzt hinzugekommen: "Gräfes Wein & fein" in Radebeul .

Matthias Gräfe (57) will in "Gräfes Wein & fein" auch junge Genießer bewirten. © Stefan Häßler

Eigentlich bietet Matthias Gräfe (57) in seinem Ladenlokal auf der Hauptstraße ein 4- oder 6-Gänge-Menü an, mit und ohne Weinbegleitung für 48 bis 118 Euro.

Wer nicht so viel Zeit zum Schlemmen oder Geld im Portemonnaie hat, kann nun auch dienstags, mittwochs und donnerstags im Rahmen der "Kochsternstunden" ein 3-Gänge-Menü genießen - für 39 Euro.

Dafür gibt es eine Tom-Kha-Gai-Suppe (thailändische Kokosmilchsuppe) von der gelben Rübe, zum Hauptgang Pot au feu (französischer Eintopf) vom Coq au vin (weiß) und zum Dessert Ofenschlupfer mit Rum-Aprikose und Frischkäse-Schokoladen-Mousse.

"Damit sollen auch junge Leute auf den Geschmack kommen und den Genuss und sächsische Weine entdecken", wünscht sich der Rammenauer Ex-Landwirt Gräfe.