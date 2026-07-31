Bombe in sächsischer Gemeinde entschärft: Anwohner können in Häuser zurück

Königshain - Experten haben eine Weltkriegsbombe in Königshain (Landkreis Görlitz ) erfolgreich entschärft.

Die Weltkriegsbombe wurde am Morgen erfolgreich entschärft. (Symbolfoto) © Philipp Schulze/dpa

Die 100 Kilogramm schwere russische Fliegerbombe war laut Polizei am Donnerstagabend bei Arbeiten auf einem Feld entdeckt worden.

Daraufhin wurde ein Sperrkreis von 600 Metern im nördlichen Bereich in Richtung des Ortskerns festgelegt.

In den frühen Morgenstunden wurden am Freitag dann etwa 40 Häuser evakuiert. Den Angaben zufolge mussten rund 80 Menschen ihre Wohnungen verlassen.

Zunächst sollte die Bombe vor Ort gesprengt werden. Nach einer weiteren Untersuchung habe sich der Kampfmittelbeseitigungsdienst aber doch für eine Entschärfung entschieden, hieß es.