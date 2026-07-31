Bombe in sächsischer Gemeinde entschärft: Anwohner können in Häuser zurück
Von Jana Kieseyer, Andreas Hummel
Königshain - Experten haben eine Weltkriegsbombe in Königshain (Landkreis Görlitz) erfolgreich entschärft.
Die 100 Kilogramm schwere russische Fliegerbombe war laut Polizei am Donnerstagabend bei Arbeiten auf einem Feld entdeckt worden.
Daraufhin wurde ein Sperrkreis von 600 Metern im nördlichen Bereich in Richtung des Ortskerns festgelegt.
In den frühen Morgenstunden wurden am Freitag dann etwa 40 Häuser evakuiert. Den Angaben zufolge mussten rund 80 Menschen ihre Wohnungen verlassen.
Zunächst sollte die Bombe vor Ort gesprengt werden. Nach einer weiteren Untersuchung habe sich der Kampfmittelbeseitigungsdienst aber doch für eine Entschärfung entschieden, hieß es.
Sie sei am Freitag gegen 9.30 Uhr erfolgreich abgeschlossen worden. Daraufhin konnten die Menschen in ihre Häuser zurückkehren.
Erstmeldung: 7.13 Uhr; Update: 11.29 Uhr.
Titelfoto: Philipp Schulze/dpa