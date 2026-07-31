Erneut mehr Arbeitslose in Sachsen: Höchster Juli-Wert seit zehn Jahren

Chemnitz - Die Zahl der Arbeitslosen in Sachsen ist im Juli wie erwartet gestiegen. Zuletzt waren rund 155.000 Menschen ohne Job, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit informierte. Das waren etwa 5.100 oder 3,4 Prozent mehr als im Juni. Die Arbeitslosenquote stieg von 7,0 auf 7,2 Prozent. Das ist der höchste Juli-Wert seit zehn Jahren.

Die Regionaldirektion Sachsen der Bundesagentur für Arbeit in Chemnitz meldete die höchste Arbeitslosenquote im Juli seit zehn Jahren. © Hendrik Schmidt/dpa

Der Anstieg sei saisonbedingt und liege auf dem Niveau vergangener Jahre, erklärte der Chef der Regionaldirektion, Klaus-Peter Hansen. Denn mit dem Ende von Schule und Berufsausbildung suchen alljährlich im Sommer viele junge Menschen eine neue Beschäftigung.

Zudem enden Fördermaßnahmen und laufen in vielen Betrieben Neueinstellungen wegen der Urlaubszeit auf Sparflamme. "Das allein ist für mich kein Grund zur Sorge", konstatierte Hansen.