Erneut mehr Arbeitslose in Sachsen: Höchster Juli-Wert seit zehn Jahren
Von Andreas Hummel
Chemnitz - Die Zahl der Arbeitslosen in Sachsen ist im Juli wie erwartet gestiegen. Zuletzt waren rund 155.000 Menschen ohne Job, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit informierte. Das waren etwa 5.100 oder 3,4 Prozent mehr als im Juni. Die Arbeitslosenquote stieg von 7,0 auf 7,2 Prozent. Das ist der höchste Juli-Wert seit zehn Jahren.
Der Anstieg sei saisonbedingt und liege auf dem Niveau vergangener Jahre, erklärte der Chef der Regionaldirektion, Klaus-Peter Hansen. Denn mit dem Ende von Schule und Berufsausbildung suchen alljährlich im Sommer viele junge Menschen eine neue Beschäftigung.
Zudem enden Fördermaßnahmen und laufen in vielen Betrieben Neueinstellungen wegen der Urlaubszeit auf Sparflamme. "Das allein ist für mich kein Grund zur Sorge", konstatierte Hansen.
Zwar bleibe die Lage am Arbeitsmarkt insgesamt schwierig. Positiv sei aber, dass sich der Anstieg der Arbeitslosenzahlen langsam abschwäche.
Die Bundesagentur griff für die Statistik auf Datenmaterial zurück, das bis 13. Juli vorlag.
Titelfoto: Hendrik Schmidt/dpa