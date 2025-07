Raub und Schläge: Schlimme Nächte in dieser an Dresden grenzenden Stadt

Heidenau - Brutale Vorfälle in Heidenau! In den vergangenen zwei Nächten kam es dort zu erschreckenden Gewaltdelikten.

Am Wochenende war der Polizei wegen mehrerer Gewaltdelikte in Heidenau im Einsatz. (Symbolfoto) © Arno Burgi/dpa

Wie die Polizei mitteilte, ist zunächst am Samstag kurz vor 21 Uhr ein Jugendlicher (14) am Platz der Freiheit beraubt worden.

Drei Unbekannte forderten den 14-Jährigen auf, seine Schuhe herauszugeben. Er weigerte sich und kassierte dafür Schläge.

Der Teenager flüchtete in einen Bus. Doch das Trio nahm die Verfolgung auf, entriss ihm im Fahrzeug seine Kopfhörer. Als der Fahrer daraufhin einschritt, gaben die Täter ihre Beute zurück und machten sich aus dem Staub.

Knapp vier Stunden später sorgten gegen 0.45 Uhr wieder drei Personen für Ärger. Ihr lautstarkes Verhalten im Bereich der Ernst-Schneller-Straße störte einen Mann (19) so sehr, dass er die Kleingruppe zur Ruhe ermahnte. Letztlich bekam auch der 19-Jährige dafür Schläge ab, musste sogar verletzt ins Krankenhaus.

Ähnlich erging es einem 33-Jährigen, der am späten Sonntagabend gegen 22 Uhr an einer Bahnunterführung am Platz der Freiheit in die Fänge von mehreren Unbekannten geriet. Sie prügelten auf den Mann ein, raubten ihm seine Kopfhörer und flüchteten. Das Opfer musste medizinisch behandelt werden.