07.06.2026 10:12 Bühne frei für den Theatersommer in Sachsen

Der Theatersommer in Sachsen beginnt. Hier laufen alte Klassiker und moderne Stücke auf den schönsten Freiluftbühnen.

Von Antje Ullrich

Dresden - Mit dem meteorologischen Sommeranfang kann endlich auch die Theatersommer-Spielzeit beginnen. In den nächsten Wochen und Monaten wird damit wieder unter freiem Himmel gelacht, gejauchzt und mitgefiebert, wenn alte Klassiker und moderne Stücke ihren Weg auf Sachsens schönste Freiluftbühnen finden.

Sommertheater Comödie

Dresden - Die Comödie Dresden kehrt in ihre altehrwürdige Sommer-Spielstätte am Barockschloss Übigau zurück. Dort ertönt vor herrschaftlicher Kulisse das Musical "Santa Maria" (bis 21. Juni) mit Hits von Roland Kaiser, wird "Die unendliche Geschichte" (27. Juni bis 27. Juli) nach Michael Ende erzählt und Caspar David Friedrichs Werk "Der Wanderer über dem Nebelmeer" (31. Juli bis 3. September) mit Silbermond-Hits zum Leben erweckt. Tickets gibt's ab 35 Euro. Infos: comoedie-dresden.de

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Am Barockschloss Übigau läuft dieses Jahr erneut "Der Wanderer über dem Nebelmeer". © PR / Robert Jentzsch

Die Comödie Dresden kehrt in ihre altehrwürdige Sommer-Spielstätte am Barockschloss Übigau zurück. © Robert Jentzsch

Seebühne Kriebstein

Kriebstein - Am 18. Juni feiert die Operette "Die lustige Witwe" (bis 30. August) von Franz Lehár erstmals Premiere auf der 250 Quadratmeter großen Seebühne Kriebstein, der festen Sommerspielstätte des Mittelsächsischen Theaters. Tickets ab 33 Euro. Infos: mittelsaechsisches-theater.de

So malerisch ist der Ausblick an der Seebühne Kriebstein. © Kristin Schmidt

Theatersommer Bautzen

Bautzen - Der Hof der historischen Ortenburg wird im Sommer vom Deutsch-Sorbischen Volkstheater Bautzen bespielt. Im 30. Jahr des Theatersommers steht diesmal "Spuk von draußen oder Karaseks Schatz" (18. Juni bis 26. Juli) auf dem Programm. Inspiriert von der gleichnamigen DDR-TV-Serie von 1987 wird die Handlung kurzerhand in die Oberlausitz und die Gegenwart verlegt. Tickets ab 19 Euro. Infos: theater-bautzen.de

Der Startschuss für den 30. Bautzner Theatersommer ist gefallen, der Vorverkauf hat bereits begonnen. © imago/Matthias Wehnert

Naturbühne Maxen

Müglitztal - Die Sommersaison auf der Naturbühne Maxen im ehemals königlich-sächsischen Marmorbruch wird traditionell von der Theatergruppe Maxen sowie verschiedenen gastierenden Künstlern gestaltet. In diesem Jahr wird das neue Kinder- und Familienstück "Sechse kommen durch die ganze Welt" (14. & 28. Juni, 23. August, 6. und 12. September) nach dem Märchen-Klassiker der Brüder Grimm aufgeführt. Tickets: 9 Euro. Infos: naturbuehne-maxen.de

"Sechse kommen durch die ganze Welt" läuft dieses Jahr auf der Naturbühne Maxen. © Daniel Förster

Krabat-Mühle Schwarzkollm

Hoyerswerda-Schwarzkollm - An der Krabat-Mühle Schwarzkollm wird der Sommer wieder zauberhaft. Im dritten Teil der Krabat-Saga "Im Nebel der Einsamkeit" (27. Juni bis 19. Juli) kehren die Dunkle Patin und der Schwarze Müller zurück. Für die nicht ausverkauften Veranstaltungen gibt es noch Restkarten ab 54 Euro. Infos: krabat-muehle.de

Küchwaldbühne

Chemnitz - Im Chemnitzer Norden verwandelt sich die Küchwaldbühne in diesem Jahr in einen Open-Air-Dschungel. Denn im Mittelpunkt des abwechslungsreichen Programms steht die Inszenierung von Rudyard Kiplings "Das Dschungelbuch" (bis 11. Juli), die am 13. Juni Premiere feiert. Tickets gibt's ab 18 Euro. Infos: kuechwaldbuehne.info

Die Chemnitzer Küchwaldbühne lädt diesen Sommer wieder zu reichlich Kultur ein. © Kristin Schmidt

Schloss Klippenstein

Radeberg - Zum ersten Mal reiht sich auch das Radeberger Schloss Klippenstein in den Reigen der sächsischen Freilufttheater ein. So präsentiert das 1. Radeberger Sommertheater (19. Juni bis 12. Juli) unter anderem das Schlagermusical "Eine neue Liebe ist ...", bei dem sich alles um die gute alte Urlaubszeit dreht - an der Ostsee, auf dem Campingplatz und mit den Liedern von damals. Tickets kosten 37,40 Euro. Infos: radeberger-sommertheater.de

Beim 1. Radeberger Sommertheater soll es rundgehen. © Norbert Neumann

Felsenbühne Rathen

Rathen - Im 90. Jubiläumsjahr der imposanten Felsenbühne Rathen (bis 13. September) ist das Programm gespickt mit zahlreichen Highlights. Darunter sind die zwei Neuproduktionen "Pippi Langstrumpf" von Astrid Lindgren und das Kultmusical "Der kleine Horrorladen" genauso wie Publikumsliebling "Shatterhand" oder Märchenklassiker wie "Rotkäppchen" und "Das kalte Herz". Tickets gibt's ab 12 Euro. Programm: landesbuehnen-sachsen.de/felsenbuehne-rathen/

Die Felsenbühne Rathen hat diesen Sommer wieder viele Highlights dabei. © Hagen König

Sommertheater Bärenzwinger

Dresden - In seiner nunmehr 23. Spielsaison vollzieht das Sommertheater im Dresdner Bärenzwinger eine Zeitreise in die Antike - mit dem Stück "Die Sirenen des Odysseus - Ein Shakespeare auf hoher See" (24. Juli bis 13. September). Tickets gibt's online für 24 Euro. Infos: sommertheater-dresden.de

Greifenstein-Festspiele

Ehrenfriedersdorf - Seit 1952 wird die schöne Naturbühne der Greifensteine im Sommer zum Freilufttheater. In diesem Jahr locken die "Greifenstein-Festspiele" (20. Juni bis 30. August) mit neuen Inszenierungen wie "Pippi Langstrumpf" und "Das Buschgespenst". Aber auch Repertoire-Stücke wie "Die kleine Hexe", "Die Olsenbande" und "Elfenfeuer II" werden wieder aufgeführt. Tickets: ab 16 Euro. Infos: erzgebirgische.theater

Die Naturbühne der Greifensteine wird im Sommer zum Freilufttheater. © Dirk Rückschloß - pixore photography

GHT Görlitz-Zittau

Görlitz/Zittau - Das Gerhart-Hauptmann-Theater Görlitz-Zittau bespielt in diesem Jahr zwei Sommerbühnen. So verwandelt sich der Marktplatz in Zittau in die Kulisse für Shakespeares Tragödie "Romeo und Julia" (19. Juni bis 19. Juli). Am zweiten Standort in Görlitz wird der Alte Schlachthof mit der Rockoper "Jesus Christ Superstar" (12. Juni bis 19. Juli) von Andrew Lloyd Webber bespielt. Tickets: ab 26 Euro. Infos: g-h-t.de

Sommertheater Altroßthal