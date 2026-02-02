 9.831

So will Sachsen den Clans Rolex, Sportwagen und Villen abnehmen

Der Bundesrat will Ermittlern den Zugriff auf kriminelles Vermögen erleichtern.

Dresden/Berlin - Luxusautos, Villen, Bargeld: Ermittler sollen leichter an kriminell erworbenes Vermögen kommen. Auf Initiative von Sachsen und Nordrhein-Westfalen hat der Bundesrat einen entsprechenden Antrag beschlossen.

Beweislastumkehr: Wenn Clan-Kriminelle nicht nachweisen können, dass ihr Vermögen legal erworben wurde, soll es von den Behörden eingezogen werden können.
Beweislastumkehr: Wenn Clan-Kriminelle nicht nachweisen können, dass ihr Vermögen legal erworben wurde, soll es von den Behörden eingezogen werden können.  © picture alliance/dpa

Sie protzen mit teuren Sportwagen und Luxusuhren, präsentieren sich in sozialen Medien im Geldregen und horten nicht selten Immobilien.

Kriminelle Clans sind in Deutschland und zunehmend auch in Sachsen ein Dauerärgernis. Bislang war es für die Behörden schwer, an die nicht selten durch Drogenhandel, Raub und Erpressung angehäuften Reichtümer zu kommen.

"Wenn unsere Steuerfahnder aktuell kriminelle Clan-Mitglieder überprüfen, die offiziell keinerlei Einnahmen haben, aber Sportwagen fahren und in einer Villa leben, ziehen unsere Behörden meist den Kürzeren", konstatierte Sachsens Finanzminister Christian Piwarz (50, CDU).

Lkw-Fahrer tyrannisiert viele andere auf A4: Blick der Polizei auf Fahrtenschreiber sagt alles
Sachsen Lkw-Fahrer tyrannisiert viele andere auf A4: Blick der Polizei auf Fahrtenschreiber sagt alles

Doch das soll sich nun ändern.

Die Steuerfahndung soll mehr Zugriffsrechte bei der Vermögensabschöpfung erhalten.
Die Steuerfahndung soll mehr Zugriffsrechte bei der Vermögensabschöpfung erhalten.  © Sebastian Willnow/dpa-Zentralbild/dpa
Dein tägliches News-Update

Jetzt kostenlos für den News-des-Tages-Newsletter anmelden!

Deine Anmeldung konnte nicht gespeichert werden. Bitte versuche es erneut.
Deine Anmeldung war erfolgreich. Bitte bestätige die E-Mail, die wir dir gesendet haben.
Blick ins Dresdner Finanzamt: Der von Sachsen angestoßene Bundesratsbeschluss sieht auch eine Verschärfung des Tatbestandes der Steuerhinterziehung vor.
Blick ins Dresdner Finanzamt: Der von Sachsen angestoßene Bundesratsbeschluss sieht auch eine Verschärfung des Tatbestandes der Steuerhinterziehung vor.  © Thomas Türpe

Vermögen soll bei unklarer Herkunft entzogen werden

Will kriminellen Clans ans Eingemachte: Sachsens Finanzminister Christian Piwarz (50, CDU).
Will kriminellen Clans ans Eingemachte: Sachsens Finanzminister Christian Piwarz (50, CDU).  © Sebastian Kahnert/dpa

Auf Drängen von Sachsen und NRW beschloss der Bundesrat, die Vermögensabschöpfung von Kriminellen massiv zu erleichtern und forderte die Bundesregierung auf, ein entsprechendes Gesetz zu erarbeiten.

Das soll Folgendes enthalten: Eine Beweislastumkehr, die es ermöglicht, Kriminellen das Vermögen zu entziehen, wenn diese nicht nachweisen können, dass es legal erworben wurde. Die Möglichkeit einer Einziehung von Vermögen unklarer Herkunft auch ohne strafrechtliche Verurteilung. Verschärfung der Gesetzeslage bei Steuerhinterziehung.

Auch der Kampf gegen sogenannte Schattenbanken wie das bei arabischen Clans beliebte Hawala-Banking soll verschärft werden.

Dauererregung als Strategie: AfD Sachsen hat die meisten Follower im Netz
Sachsen Dauererregung als Strategie: AfD Sachsen hat die meisten Follower im Netz

"Wenn wir die Geldquellen der organisierten Kriminalität trockenlegen, können wir ihr den Nährboden entziehen", erklärte Piwarz. Wer mit schmutzigem Geld arbeite, solle es verlieren.

Titelfoto: Bildmontage: picture alliance/dpa, Sebastian Kahnert/dpa

Mehr zum Thema Sachsen: