Polarlicht-Show und Sonnenfinsternis: Sternwarte Radebeul jetzt mit noch besserer Technik

Radebeul hat der Volkssternwarte auf den Ebenbergen für das Planetarium einen neuen Projektor für knapp 100.000 Euro spendiert.

Von Katrin Koch

Radebeul - Radebeul holt die Sterne vom Himmel - jetzt mit noch besserer Technik. Denn die Stadt hat der Volkssternwarte auf den Ebenbergen für das Planetarium (60 Plätze) einen neuen Projektor für knapp 100.000 Euro spendiert.

Ulf Peschel (61) am großen Sternenprojektor, dem Skymaster ZKP4. Entlang des Kuppelrunds sind die neuen Filmprojektoren installiert.
Ulf Peschel (61) am großen Sternenprojektor, dem Skymaster ZKP4. Entlang des Kuppelrunds sind die neuen Filmprojektoren installiert.  © Norbert Neumann

"Ganzkuppelprojektionsanlage" lautet die exakte Bezeichnung für ein Techniksystem mit fünf Projektoren, dessen letzte technische Finessen bis März installiert sein sollen.

"Seit 2011 haben wir mit einem Eigenbau gearbeitet, der aber an seine Grenzen gekommen ist. Am 9. Mai, zum internationalen Planetariumstag, wollen wir die neue Projektionsanlage offiziell einweihen", freut sich Ulf Peschel (61), der seit fast 20 Jahren die Sternwarte leitet.

Schon seit 1975 ist er ihr verbunden - "damals habe ich als Junge im Astroclub in die Sterne geguckt".

So will Sachsen den Clans Rolex, Sportwagen und Villen abnehmen
Sachsen So will Sachsen den Clans Rolex, Sportwagen und Villen abnehmen

Auch heute besuchen viele Schüler die Sternwarte und das Planetarium hoch über der Stadt. "2025 kamen rund 20.200 Besucher, zur Hälfte waren das Schulklassen, vorrangig aus dem Landkreis und aus Dresden", zieht Peschel Bilanz.

Die Volkssternwarte über Radebeul. 1959 wurden die ersten Gebäude gebaut.
Die Volkssternwarte über Radebeul. 1959 wurden die ersten Gebäude gebaut.  © Norbert Neumann
Dein tägliches News-Update

Jetzt kostenlos für den News-des-Tages-Newsletter anmelden!

Deine Anmeldung konnte nicht gespeichert werden. Bitte versuche es erneut.
Deine Anmeldung war erfolgreich. Bitte bestätige die E-Mail, die wir dir gesendet haben.
Einer der insgesamt fünf Projektoren der "Ganzkuppelprojektionsanlage".
Einer der insgesamt fünf Projektoren der "Ganzkuppelprojektionsanlage".  © Norbert Neumann
Erst der Blick in den Himmel und dann ins Weltall fasziniert seit Jahrtausenden die Menschheit.
Erst der Blick in den Himmel und dann ins Weltall fasziniert seit Jahrtausenden die Menschheit.  © 123RF/bejond

Etwa 500 Veranstaltungen stehen jährlich auf dem Programm

Ulf Peschel (61) an der "Leitzentrale" des Projektionssystems.
Ulf Peschel (61) an der "Leitzentrale" des Projektionssystems.  © Norbert Neumann

Die neue Projektionsanlage zaubert nicht nur schärfere Bilder auf die Kuppel mit einem Durchmesser von acht Metern, sondern ermöglicht dank moderner Software auch den Einsatz von noch mehr und aktuelleren Bildungsfilmen.

Etwa 500 Veranstaltungen - von Himmelsbeobachtungen an Fernrohren (immer freitags) über Musikshows bis hin zur Präsentation des aktuellen Sternenhimmels und wissenschaftlichen Vorträgen - stehen jährlich auf dem Programm der Sternwarte.

Nahezu überrannt wird die Polarlicht-Show "Aurora". Wer nicht rechtzeitig reserviert, hat keine Chance, das von verstärkter Sonnenaktivität ausgelöste Farbspektakel zu erleben.

Grippe und RSV greifen um sich: Sachsen meldet Tausende neue Fälle
Sachsen Grippe und RSV greifen um sich: Sachsen meldet Tausende neue Fälle

Einen Ansturm erwartet Peschel auch zur Sonnenfinsternis am 12. August. "Bei der letzten Mondfinsternis kamen 1400 Leute zu uns", erinnert sich Peschel. Etwas entspannter gestalten sich die Winterferien. "Da haben wir täglich mehrere Angebote und auch noch ein paar Plätze frei."

Reservierung: radebeul.de/sternwarte.

Titelfoto: Norbert Neumann

Mehr zum Thema Sachsen: