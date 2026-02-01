Polarlicht-Show und Sonnenfinsternis: Sternwarte Radebeul jetzt mit noch besserer Technik
Radebeul - Radebeul holt die Sterne vom Himmel - jetzt mit noch besserer Technik. Denn die Stadt hat der Volkssternwarte auf den Ebenbergen für das Planetarium (60 Plätze) einen neuen Projektor für knapp 100.000 Euro spendiert.
"Ganzkuppelprojektionsanlage" lautet die exakte Bezeichnung für ein Techniksystem mit fünf Projektoren, dessen letzte technische Finessen bis März installiert sein sollen.
"Seit 2011 haben wir mit einem Eigenbau gearbeitet, der aber an seine Grenzen gekommen ist. Am 9. Mai, zum internationalen Planetariumstag, wollen wir die neue Projektionsanlage offiziell einweihen", freut sich Ulf Peschel (61), der seit fast 20 Jahren die Sternwarte leitet.
Schon seit 1975 ist er ihr verbunden - "damals habe ich als Junge im Astroclub in die Sterne geguckt".
Auch heute besuchen viele Schüler die Sternwarte und das Planetarium hoch über der Stadt. "2025 kamen rund 20.200 Besucher, zur Hälfte waren das Schulklassen, vorrangig aus dem Landkreis und aus Dresden", zieht Peschel Bilanz.
Etwa 500 Veranstaltungen stehen jährlich auf dem Programm
Die neue Projektionsanlage zaubert nicht nur schärfere Bilder auf die Kuppel mit einem Durchmesser von acht Metern, sondern ermöglicht dank moderner Software auch den Einsatz von noch mehr und aktuelleren Bildungsfilmen.
Etwa 500 Veranstaltungen - von Himmelsbeobachtungen an Fernrohren (immer freitags) über Musikshows bis hin zur Präsentation des aktuellen Sternenhimmels und wissenschaftlichen Vorträgen - stehen jährlich auf dem Programm der Sternwarte.
Nahezu überrannt wird die Polarlicht-Show "Aurora". Wer nicht rechtzeitig reserviert, hat keine Chance, das von verstärkter Sonnenaktivität ausgelöste Farbspektakel zu erleben.
Einen Ansturm erwartet Peschel auch zur Sonnenfinsternis am 12. August. "Bei der letzten Mondfinsternis kamen 1400 Leute zu uns", erinnert sich Peschel. Etwas entspannter gestalten sich die Winterferien. "Da haben wir täglich mehrere Angebote und auch noch ein paar Plätze frei."
