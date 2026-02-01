Polarlicht-Show und Sonnenfinsternis: Sternwarte Radebeul jetzt mit noch besserer Technik

Radebeul - Radebeul holt die Sterne vom Himmel - jetzt mit noch besserer Technik. Denn die Stadt hat der Volkssternwarte auf den Ebenbergen für das Planetarium (60 Plätze) einen neuen Projektor für knapp 100.000 Euro spendiert.

Ulf Peschel (61) am großen Sternenprojektor, dem Skymaster ZKP4. Entlang des Kuppelrunds sind die neuen Filmprojektoren installiert. © Norbert Neumann

"Ganzkuppelprojektionsanlage" lautet die exakte Bezeichnung für ein Techniksystem mit fünf Projektoren, dessen letzte technische Finessen bis März installiert sein sollen.

"Seit 2011 haben wir mit einem Eigenbau gearbeitet, der aber an seine Grenzen gekommen ist. Am 9. Mai, zum internationalen Planetariumstag, wollen wir die neue Projektionsanlage offiziell einweihen", freut sich Ulf Peschel (61), der seit fast 20 Jahren die Sternwarte leitet.

Schon seit 1975 ist er ihr verbunden - "damals habe ich als Junge im Astroclub in die Sterne geguckt".

Auch heute besuchen viele Schüler die Sternwarte und das Planetarium hoch über der Stadt. "2025 kamen rund 20.200 Besucher, zur Hälfte waren das Schulklassen, vorrangig aus dem Landkreis und aus Dresden", zieht Peschel Bilanz.