So viele Mitglieder haben Sachsens Landtagsparteien: Ergebnis dürfte viele überraschen

Dresden - Auch die Mitgliederzahlen der im Landtag vertretenen Parteien geben nur bedingt Aufschluss über etwaige Zustimmungswerte bei Wahlen.

Schon erstaunlich, wie wenige Mitglieder die AfD in Sachsen hat. © IMAGO/dts Nachrichtenagentur

Die stärkste und zugleich jüngste Mitgliederbasis hat dabei die sächsische Linke.

Die Partei kam zum Jahresende auf 11.350 Mitglieder mit einem Altersdurchschnitt von 43,8 Jahren.

Dahinter lagen die CDU mit 8700 eingetragenen Mitgliedern, die Grünen (5300) und die SPD (4500).

Ein Parteibuch der AfD hatten 4400 Sachsen, beim BSW waren es 553 (Stand: 31.12.2025).