Buntmetalldiebe klauen mehr als eine Tonne Späne

Großenhain - Zumindest Faulheit kann man diesen Dieben wohl nicht vorwerfen: Über eine Tonne Messingspäne klauten sie aus der Metalltechnik Großenhainer Maschinenbau GmbH. Noch einmal soll das nicht vorkommen.

Aus diesen Kisten stahlen die Diebe 1,3 Tonnen Messingspäne. © privat

Manchmal ist Abfall alles andere als wertlos, beispielsweise Späne aus der Metallverarbeitung: "Die fallen bei uns in der Produktion an", sagt Geschäftsführer Götz Lamm (65) gegenüber TAG24. "Die verkaufen wir dann."

Doch diesmal funkte jemand dazwischen: Nach Pfingsten fehlten 1,3 Tonnen Messingspäne. Die haben einen Wert von rund 7000 Euro. "Wir haben nur bemerkt, dass die weg waren", so Lamm.

Auf welche Weise die schwere Last vom Firmengelände gestohlen wurde, ist noch unklar. "Auf unseren Betrieb hat das keinen Einfluss", sagt der Firmen-Chef. "Aber finanziell ist das natürlich ein Verlust."